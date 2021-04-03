不滿績效獎金被削減 凱瑟醫療機構醫護上街抗議

凱瑟員工於醫院門前街道進行連署。（記者陳程威/攝影）

佛利蒙的凱瑟醫療機構(Kaiser Permanente)醫護人員2日在舉行大規模抗議活動，要求在疫情 期間得到認可和額外支持，同時要求凱瑟醫療機構公開支持AB650議案。這場活動是由醫療工作者工會（SEIU-United Healthcare Workers）組織，超過兩個小時。過往車輛也不斷鳴笛予以支持。

此前在3月24日，在屋崙 的凱瑟醫療中心也舉行了類似的抗議活動。據工會介紹，將會持續在全州的29個凱瑟醫療系統持續舉行相關抗議活動。

工會指出，儘管凱瑟醫療系統在2020年盈利達到了64億元，但卻大幅削減了員工的績效分享獎金。醫護人員表示，凱瑟醫院一方面表示一線醫護是必要工作者是英雄，但是另外一方面卻削減員工的績效獎金。「凱瑟有能力也有資源去真正承認並且支付凱瑟醫療工作人員應得的獎金。」

此前凱瑟醫療聲明中曾表示，已經在過去的一年裡，為員工提供了3.75億元的援助，並且會為符合資格的員工發放百分之百的績效獎金。然而，工會領袖表示，重點在於很多凱瑟員工因為病假而喪失了績效獎勵。

「我們身處在疫情的一線，有時候因為新冠或者其他生病的狀況而請病假，但是凱瑟卻以此為理由縮減員工們的績效獎勵。」抗議活動組織者說。

抗議現場的員工表示，一線工作者在前線付出了每一天，有時候甚至因此不敢跟家人見面，深怕傳染給家人等。在疫情期間，許多凱瑟的員工常常加班與超時工資，同時也面臨著精神上的煎熬。