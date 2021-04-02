佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開

佛利蒙學區宣布本學年不會重開學校。（取自Google地圖）

佛利蒙聯合學區 （Fremont Unified School District）宣布，他們這個學年將繼續維持網路教學，不會重開學校。

佛利蒙聯合學區總監卡麥克（C.J. Cammack）31日發表聲明表示，由於他們與教師工會（FUDTA）尚未就如何重開學校達成協議，因此決定維持網路教學到這個學年結束。佛利蒙聯合學區共有43所學校，學生人數約3萬5000人。

卡麥克說：「儘管學區盡了最大的努力嘗試讓學生重返校園，在談判桌上提出許多公平和針對性的建議，包括在每間教室內安裝空氣過濾器、制定比加州 和地方更嚴格的安全規定、提供優先接種疫苗資格等，但仍未能達成及時的協議。學區和工會在某些主要議題上的意見不一致，包括教職員安排、可以全數重返校園的年級、在混合式教學模式下提供返校教職員額外的薪資等。」

卡麥克表示，學區計畫在秋季新學期讓所有學生回到學校，但會允許不希望返校的學生在家透過網路上課。

卡麥克指出，未能讓學生回到學校，學區將失去加州提供的900萬元補助金。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）和立法會3月初宣布提供66億元資金給在3月31日前重開的學區，讓許多學區在3月讓學生重回校園上課，屋崙聯合學區也於3月30日重開。