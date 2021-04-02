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變種病毒蔓延 聖縣衛生局：持續戴口罩、減少不必要聚會

記者陳程威／聖荷西報導
芬斯特謝柏表明聖縣疫苗接種的最大障礙仍是疫苗供應量不足。（記者陳程威/攝影）
芬斯特謝柏表明聖縣疫苗接種的最大障礙仍是疫苗供應量不足。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣衛生部門於1日召開記者會表示，新冠變種病毒的確診病例數量與比例都在聖縣境內上升。縣府衛生官員呼籲民眾仍然應持續配戴口罩，並且避免一切不必要的旅行，盡量減少室內就餐等高風險活動。

聖縣公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示， 雖然只有一小部分的新冠陽性標本進行了基因組測序，但在這之中，變種病毒的占比正在上升。她表示，這顯露出了變種病毒確實在聖縣內部蔓延開來。

柯迪表示，從全美的變種病毒蔓延的態勢到聖縣新發現的數據，都證明了聖縣當地疫情的危險程度，「這是一場疫苗接種與變種病毒蔓延之間的競爭。」截至上周，聖縣衛生部門確信聖縣已經出現了全部種類的新冠變種病毒。此外，在紐約發現的兩種全新新冠變種病例(B.1.525和B.1.526)也已在聖縣的陽性病例基因檢測中被發現。截至3月27日，共有92例B.1.1.7變種病毒（英國首次發現），3例B.1.351型變種病毒病例(首次在南非發現)，1例P.1型變種病毒病例(首次在日本/巴西發現)，以及超過1000多例的B.1.427和B.1.429型變種病毒(首次在加州發現)。

柯迪同時鼓勵符合資格的民眾都進行疫苗接種。她表示，儘管目前的科學研究確實表明在實驗室的環境下，疫苗對於變種病毒的防護性相對減弱，但新冠疫苗仍然在預防重症方面效果十分顯著。然而，在過去三周的時間內，聖縣面臨疫苗供應不足的狀況。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，聖縣仍然面臨著顯著的疫苗供應量不足。儘管聖縣將在下周獲得7萬1900劑新冠疫苗，相比於上個禮拜的約5萬8000劑疫苗獲得一定的增長，但仍然不到聖縣疫苗接種能力的三分之一。早在上周芬斯特謝柏就表示，一旦疫苗供應量充足，聖縣將有能力每周為超過20萬人進行疫苗注射。

芬斯特謝柏同時表示，隨著州政府在1號將疫苗接種資格擴大到50歲以上的居民，聖縣將新增約30萬符合施打資格的民眾，這意味著聖縣的疫苗預約與施打將變得更為艱難。他呼籲民眾保持耐心，同時確信聖縣疫苗的供應量將在4月底到5月初期間獲得增長，他並且對在8月底使得聖縣80%的民眾都獲得疫苗接種的目標表示樂觀。

截止1日，聖縣共有近58萬居民接受了至少一劑新冠疫苗的注射，占聖縣16歲以上人口約36%；同時有超過34萬的居民完成了兩劑疫苗的接種，占聖縣16歲以上人口約21.5%。

柯迪表示聖縣變種病毒的增加令人憂心。（記者陳程威/攝影）
柯迪表示聖縣變種病毒的增加令人憂心。（記者陳程威/攝影）

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