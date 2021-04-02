我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

聖荷西勞權團體 發起必要工作者委員會

記者陳程威／聖荷西報導
新發起成立的「必要工作者委員會」合影。（記者陳程威/攝影）
新發起成立的「必要工作者委員會」合影。（記者陳程威/攝影）

31日是已故勞工領袖塞薩爾•查維茲（César Chávez）的生日紀念日，這一天也是加州的法定節假日。聖荷西的的勞工組織矽谷崛起（Silicon Valley Rising）也於當日在查維茲曾經進行組織工作的講堂發起了「必要工作者委員會」，希望制定一條以勞工為中心的疫後重建計畫。委員會將由來自十幾個行業的勞工組成，從護士到托育工作人員，另外也包括大型科技公司的門衛，以及快餐工人與旅館工作者等。

兒童保育工作者奧古斯丁（Deo Agustin）表示，在疫情期間自己每天要照顧10-14個孩子，同時政府的日常計畫也不斷的發生變化。她表示，必須花費相比疫情之前的三倍時間去清潔環境的衛生，「我真的很擔心將新冠病毒傳染給我心愛的家人。」她認為，在疫情之中，必要工作者受到巨大的煎熬。在疫情後的重建過程中，必須要以勞工為中心，「我們不能夠再回到過去，制定那些只為少數群體服務的政策。」

快餐工作人員加西亞（Olivia Garcia）表示，在疫情期間，她與她的同事們必須要走上街頭抗議才能獲取必要的個人防護設備。即使是生病也不會獲得病假的許可，「我們的經理只在乎利潤。」她同時還表示，有同事因為要求個人防護設備而被開除，「這不應該發生，不僅僅是人權，同時人們也希望能夠吃到健康的食物。」

加西亞表示，勞工的階級的呼聲不能在經濟復甦的過程中被忽略，「我們要求獲得尊嚴，我們的工作值得被尊重。」

矽谷當地的著名詩人蘇比亞（Jarvis Subia）則表示，每一個必要工作者的故事都極為重要。必要工作者在疫情期間受到了巨大的影響，面臨到了持續性的鬥爭。蘇比亞表示，必要工作者不僅僅是「必要」兩個字所能概括的，同時更是鮮活的生命個體。他呼籲人們可以看到必要的工作者的掙扎痛苦以及他們的靈魂，「必要工作者是革命家，是人們一個個標語後的人。」

蘇比亞認為，既然社會稱必要工作者是必要，就要給予他們「必要的」工資，與「必要的」保護措施。他同時指出，這也與種族正義有關。被殺害的泰勒（Breonna Taylor）與佛洛伊德（George Floyd）都是必要工作者。同時在全美有超過200萬的必要工作者是亞太裔，女性也在必要工作者中占超過半數。

矽谷崛起的競選總監費爾南德斯（Maria Noel Fernandez）也表示，在疫情後的社會經濟重建，不是為了恢復到疫情之前、被許多人稱為的「正常狀況」，而是為了走向一條更公平的前進道路。

加西亞表示疫後重建必須以勞工為中心。（記者陳程威/攝影）
加西亞表示疫後重建必須以勞工為中心。（記者陳程威/攝影）

疫情 勞工 矽谷

上一則

駭客入侵大學、企業 史丹福也淪陷

下一則

加州水庫存水剩50% 灣區今夏乾旱機會大

延伸閱讀

聖荷西百年屋搬家 移動3個街區花了5小時

聖荷西百年屋搬家 移動3個街區花了5小時
聖荷西暗夜槍響 一人命危

聖荷西暗夜槍響 一人命危
金山聖荷西百年屋搬家 移動3個街區耗費5小時

金山聖荷西百年屋搬家 移動3個街區耗費5小時
舊金山布里德、屋崙薛麗比、聖荷西李卡多3市長視頻 挺亞裔社區

舊金山布里德、屋崙薛麗比、聖荷西李卡多3市長視頻 挺亞裔社區
聖荷西急難救助協會 3‧28雲端​長照護理講座

聖荷西急難救助協會 3‧28雲端​長照護理講座

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
州長紐森認為疫苗接種資格的擴大讓他看到了結束疫情的希望。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種

2021-03-26 02:20
加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(圖取自電視截圖)

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

2021-03-30 13:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額