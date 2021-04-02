聖荷西勞權團體 發起必要工作者委員會

新發起成立的「必要工作者委員會」合影。（記者陳程威/攝影）

31日是已故勞工 領袖塞薩爾•查維茲（César Chávez）的生日紀念日，這一天也是加州的法定節假日。聖荷西的的勞工組織矽谷 崛起（Silicon Valley Rising）也於當日在查維茲曾經進行組織工作的講堂發起了「必要工作者委員會」，希望制定一條以勞工為中心的疫後重建計畫。委員會將由來自十幾個行業的勞工組成，從護士到托育工作人員，另外也包括大型科技公司的門衛，以及快餐工人與旅館工作者等。

兒童保育工作者奧古斯丁（Deo Agustin）表示，在疫情 期間自己每天要照顧10-14個孩子，同時政府的日常計畫也不斷的發生變化。她表示，必須花費相比疫情之前的三倍時間去清潔環境的衛生，「我真的很擔心將新冠病毒傳染給我心愛的家人。」她認為，在疫情之中，必要工作者受到巨大的煎熬。在疫情後的重建過程中，必須要以勞工為中心，「我們不能夠再回到過去，制定那些只為少數群體服務的政策。」

快餐工作人員加西亞（Olivia Garcia）表示，在疫情期間，她與她的同事們必須要走上街頭抗議才能獲取必要的個人防護設備。即使是生病也不會獲得病假的許可，「我們的經理只在乎利潤。」她同時還表示，有同事因為要求個人防護設備而被開除，「這不應該發生，不僅僅是人權，同時人們也希望能夠吃到健康的食物。」

加西亞表示，勞工的階級的呼聲不能在經濟復甦的過程中被忽略，「我們要求獲得尊嚴，我們的工作值得被尊重。」

矽谷當地的著名詩人蘇比亞（Jarvis Subia）則表示，每一個必要工作者的故事都極為重要。必要工作者在疫情期間受到了巨大的影響，面臨到了持續性的鬥爭。蘇比亞表示，必要工作者不僅僅是「必要」兩個字所能概括的，同時更是鮮活的生命個體。他呼籲人們可以看到必要的工作者的掙扎痛苦以及他們的靈魂，「必要工作者是革命家，是人們一個個標語後的人。」

蘇比亞認為，既然社會稱必要工作者是必要，就要給予他們「必要的」工資，與「必要的」保護措施。他同時指出，這也與種族正義有關。被殺害的泰勒（Breonna Taylor）與佛洛伊德（George Floyd）都是必要工作者。同時在全美有超過200萬的必要工作者是亞太裔，女性也在必要工作者中占超過半數。

矽谷崛起的競選總監費爾南德斯（Maria Noel Fernandez）也表示，在疫情後的社會經濟重建，不是為了恢復到疫情之前、被許多人稱為的「正常狀況」，而是為了走向一條更公平的前進道路。