駭客入侵大學、企業 史丹福也淪陷

史丹福系統個資遭駭客入侵。網頁顯示,由於嚴重安全問題,系統已離線。(圖取自臉書)

史丹福社區師生個人資料被駭客 入侵,包括社安號碼、地址、電郵、家庭成員與財務資料,駭客是經由破壞史丹福醫學院(Stanford Medicine)使用檔案傳輸系統「MedSecureSend」,竊取外洩史大師生個資 。

此次史丹福個資被駭客入侵,屬於近來全美各地大學與企業駭客入侵案例之一,這些被駭機構皆使用資料傳輸服務「Accellion」系統。史丹福醫學院發言人葛瑞西斯 (Julie Greicius)表示,史丹福正在調查此案,並已向執法單位報案。

駭客已於日前公布下載自史丹福與其他學校和機構系統偷取的個資連結,葛瑞西斯指出,校方正傾力確認有哪些個資受到影響,將通知所有受影響的人。不過有資料被盜者透露,校方直到他們舉報,才與他們聯繫。

其他受到影響的大學與機構還包括殼牌(Shell)、柏克萊加大 、洛杉磯加大、戴維斯加大、科羅拉多大學、邁阿密大學,上周都證實有個資系統遭到破壞,有些目標針對性機構甚至接到勒索贖金、以此作為停止公布更多被盜訊息的條件。

根據Accellion,駭客針對已有20年歷史的系統服務「Accellion File Transfer Appliance (FTA)」進行攻擊,該系統已宣布於2021年4月停用。公司曾於去年12月與今年1月指出,發現FTA系統漏洞,鼓勵客戶可更新平台以獲更高安全性。

史大醫學院使用Accellion平台作為「MedSecureSend」系統,用於傳輸包括信用卡、借記卡或預付卡資料,以及被分類為「高風險」的資料內容。目前,MedSecureSend網頁已顯示:由於嚴重安全問題,系統已離線(MedSecureSend is off line due to a critical security issue.)。

被駭的系統是已有20年歷史的舊系統,由於在大學與機構使用普遍、軟體系統老舊,容易遭到駭客攻擊,導致系統個人資料外洩。上周,戴維斯加大、科羅拉多大學、邁阿密大學建議師生向信用報告機構遞交詐騙警告,並凍結信用報告。