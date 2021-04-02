我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

駭客入侵大學、企業 史丹福也淪陷

編譯組╱灣區 1日電
史丹福系統個資遭駭客入侵。網頁顯示，由於嚴重安全問題，系統已離線。(圖取自臉書)
史丹福系統個資遭駭客入侵。網頁顯示，由於嚴重安全問題，系統已離線。(圖取自臉書)

史丹福社區師生個人資料被駭客入侵，包括社安號碼、地址、電郵、家庭成員與財務資料，駭客是經由破壞史丹福醫學院(Stanford Medicine)使用檔案傳輸系統「MedSecureSend」，竊取外洩史大師生個資

此次史丹福個資被駭客入侵，屬於近來全美各地大學與企業駭客入侵案例之一，這些被駭機構皆使用資料傳輸服務「Accellion」系統。史丹福醫學院發言人葛瑞西斯 (Julie Greicius)表示，史丹福正在調查此案，並已向執法單位報案。

駭客已於日前公布下載自史丹福與其他學校和機構系統偷取的個資連結，葛瑞西斯指出，校方正傾力確認有哪些個資受到影響，將通知所有受影響的人。不過有資料被盜者透露，校方直到他們舉報，才與他們聯繫。

其他受到影響的大學與機構還包括殼牌(Shell)、柏克萊加大、洛杉磯加大、戴維斯加大、科羅拉多大學、邁阿密大學，上周都證實有個資系統遭到破壞，有些目標針對性機構甚至接到勒索贖金、以此作為停止公布更多被盜訊息的條件。

根據Accellion，駭客針對已有20年歷史的系統服務「Accellion File Transfer Appliance (FTA)」進行攻擊，該系統已宣布於2021年4月停用。公司曾於去年12月與今年1月指出，發現FTA系統漏洞，鼓勵客戶可更新平台以獲更高安全性。

史大醫學院使用Accellion平台作為「MedSecureSend」系統，用於傳輸包括信用卡、借記卡或預付卡資料，以及被分類為「高風險」的資料內容。目前，MedSecureSend網頁已顯示：由於嚴重安全問題，系統已離線(MedSecureSend is off line due to a critical security issue.)。

被駭的系統是已有20年歷史的舊系統，由於在大學與機構使用普遍、軟體系統老舊，容易遭到駭客攻擊，導致系統個人資料外洩。上周，戴維斯加大、科羅拉多大學、邁阿密大學建議師生向信用報告機構遞交詐騙警告，並凍結信用報告。

駭客 個資 柏克萊加大

上一則

佛利蒙學區本學年維持網路教學 校園不重開

下一則

聖荷西勞權團體 發起必要工作者委員會

延伸閱讀

施羅德拒年8400萬報價續約 傳湖人拉攏柯瑞

施羅德拒年8400萬報價續約 傳湖人拉攏柯瑞
場邊人語／壓哨絕殺 對手看傻

場邊人語／壓哨絕殺 對手看傻
NBA／湖人雙星缺陣 想交易凱威爾波普、哈瑞爾

NBA／湖人雙星缺陣 想交易凱威爾波普、哈瑞爾
NBA／沒詹皇怎麼辦？ 大歐欽點庫茲瑪當家

NBA／沒詹皇怎麼辦？ 大歐欽點庫茲瑪當家
NBA／詹姆斯右腳踝扭傷退場 痛苦哀嚎

NBA／詹姆斯右腳踝扭傷退場 痛苦哀嚎

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
州長紐森認為疫苗接種資格的擴大讓他看到了結束疫情的希望。（州長辦公室直播視頻截圖）

加州4月1日起50歲以上可打疫苗 滿16歲4月15日能接種

2021-03-26 02:20
加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(圖取自電視截圖)

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

2021-03-30 13:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額