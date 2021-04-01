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灣區華人拍視頻 發出反仇視亞裔怒吼

記者李榮／灣區報導
羅平（左三）與團隊，花了四天三夜製作視頻放上網。（記者李榮／攝影）
羅平（左三）與團隊，花了四天三夜製作視頻放上網。（記者李榮／攝影）

近來美國各地仇視亞裔、歧視亞裔，甚至暴力事件頻傳，包括灣區與美國多個城市，也舉辦多場示威抗議活動，發出亞裔的怒吼，希望社會正視亞裔遭暴力與歧視的問題。許多人也開始透過文字、視頻等媒介，傳達亞裔的心聲。過去曾參與多項草根活動的、able2shine創辦人羅平，就組織年輕學生與社區人士，花了四天三夜拍視頻，用歌唱與大量遊行的視頻素材放在一起，集結成音樂影片放上網，期待能讓更多人知道事情的嚴重性，改變現在仇視的氣氛。

來源：able2shine Community

「如果連最基本的生命權和人身安全都沒有辦法獲取，或者甚至是被威脅到的話，談其他權益都是浮雲。」羅平指出，仇視亞裔、欺負亞裔的情況在各地爆出，「我們都不希望是下一個受害者。可是，如果事態控制不下來，誰能保證下一個受害者不是我們自己，或者不是我們的親朋好友？」

童聲唱出：「We are not virus（我們不是病毒）」。（記者李榮／攝影...
童聲唱出：「We are not virus（我們不是病毒）」。（記者李榮／攝影）

羅平表示，她與團隊花了四天三夜創作出視頻，從創意構思、選擇素材、拍攝，到後期製作剪輯，都仔細規畫，作品是大家一起努力的心血。視頻中由女童用歌唱唱出亞裔心底的想法，「我們用美麗的童聲，表達憤怒和訴求。希望可以跨社區傳遞出去。」

她表示，幾場反仇視亞裔的遊行暫告一段落。然而，仇視亞裔的風潮並沒有結束，「還在繼續發酵、惡化。我們想多管齊下，用各種的方式發聲、抗議，並爭取屬於我們的權益。」

羅平介紹，這支音樂作品有五位演唱者，其中也包含在紐約的白人聲樂老師。大家不能見面拍攝，但透過網路完成創意與製作。編輯華琪筠更是幾乎不眠不休工作兩天兩夜，才編輯與修改完成細節。另外，在過程中，團隊必須看大量的遊行照片與視頻素材，同時不斷發想創作元素，大夥熬夜多天但不喊累，「真的是不眠不休好多天。可是，這次針對亞裔的仇恨犯罪已經觸碰到我們的底線了。憤怒情緒被點燃，一定要做點事情，表達想法與憤怒！」

華人自發拍攝影片，發出對仇恨犯罪的憤怒。（記者李榮攝影）
華人自發拍攝影片，發出對仇恨犯罪的憤怒。（記者李榮攝影）

亞裔 遊行 美國

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