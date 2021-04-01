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不公平勞動案 Google與國家勞動關係委員會和解

記者陳程威／山景城報導
Google公司就不公平勞動指控與國家勞動關係委員會達成和解。（記者陳程威翻攝）
Google公司就不公平勞動指控與國家勞動關係委員會達成和解。（記者陳程威翻攝）

近來全美各地的勞工運動遍地開花。29日阿拉巴馬州的Amazon勞工投票表決是否成立公司首個工會之後。31日，國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board）與Google及其分包公司Modis已達成協議，要求Google及其分包公司Modis必須在數據中心張貼告示，告知所有工人成立工會、討論工資和工作條件的權利。字母工會（Alphabet Workers Union）表示，此前曾有字母工會成員因組織工作遭到報復而被非法停職，並且目睹管理層阻止工人討論工資的違法行為。字母工會此前就此提出了不公平勞動指控。

官方達成的協議中表示，Google以及其分包公司Modis必須告知南卡羅來納州的蒙克角（Moncks Corner）數據中心員工，他們有權加入工會，無論是Google還是Modis都不得對其進行干涉。而此前因為組織工作而遭受停職的維特（Shannon Wait）將會恢復工作，且不得使用任何方式來針對她。

協議中還宣稱，「全國勞工法案」（National Labor Relations Act）賦予了員工員組建工會的權利，並且允許員工之間互相討論工資、工作時間和工作條件，Google以及Modis將不會干涉員工的這些基本權力。協議中還表示Google與Modis將不會向員工表示，因其為Google的承包商工作就不能夠加入工會，討論工資與工作條件。這是國家勞動關係委員會第一次介入到字母工會之的相關勞動行為中。此次和解是在國家通信產業工會1400分部的字母工會在向國家勞動關係委員會提出字母公司，Google公司以及Modis公司的不公平勞動指控之後所達成的。

維特對此項和解協議滿意。「這對我和其他Alphabet公司的所有合同工來說都是一場巨大的勝利。」維特表示，此前Modis曾不斷向他們宣傳，作為字母公司的合同工人，他們沒有加入工會以及公開討論公司的權利。「現在這協議將強迫公司告知我們的權利。」

字母工會的執行主席庫爾(Parul Koul）表示，這對臨時、供應商或承包商(TVC)工人來說是大勝利，同時也是字母工會大勝利。近年來，字母公司以及其子公司Google大幅雇用了TVC工人，從而造成了巨大的工作場所的不平等。他指出，大多數的TVC工人工資更低，享受的福利更少。

字母 Google 勞工

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