薩拉度加日式花園箱根園春季賞櫻 起跑

櫻花已經盛開。（記者李榮／攝影）

春暖花開時節，也是櫻花季的開始。薩拉度加日式花園箱根園（Hakone Estate and Garden）在造景時，特別種植不少櫻花樹，箱根園每年也都舉辦春季賞櫻 的活動。不只白天可以前去花園走春、賞櫻，也開放夜晚賞夜櫻的活動，在燈光下別具風味。由於目前依然是新冠肺炎（COVID-19）的疫情 期間，為控制人流，民眾前往賞夜櫻必須事先預約。

薩拉度加的箱根園（Hakone Estate and Gardens）占地約18英畝，是西岸最具歷史的正統日式花園之一，已經有超過百年的歷史。箱根園其實並非是日裔或是亞裔所建造，而是一位白人在舊金山看到日本 建築的設計後，決定在薩拉度加打造一個有日本特色的度假園區。箱根園多年來幾經轉手，薩拉度加市政府數十年前將園區買下，並交由箱根園基金會負責營運。

由於該園風格獨具、文化意味深厚，很受歡迎，許多灣區民眾也常帶著一家人前往箱根園，甚至參加箱根園的會員。章子怡、鞏俐等人主演的電影「藝伎回憶錄」也是在箱根園取景。而箱根園也並非只有日本風格，而有許多跨文化的元素包含在其中。

箱根園基金會（‎Hakone Foundation）副主席、薩拉度加前市長朱淑玲（Emily Lo）介紹，灣區氣候得天獨厚，而春天的時候又是櫻花盛開的日子；箱根園每年都舉辦櫻花季，已經是南灣具有傳統的重要節慶。新冠肺炎疫情逐漸緩和，櫻花季活動又是在室外，相對更為安全，很適合民眾前往活動、透氣。

她進一步指出，箱根園並非只是一個花園，而是富含文化元素的場域，更有跨族群、反種族歧視的歷史意味。

同樣在箱根園基金會服務的薩拉度加聯合學區委員董小雯（Phyllis Tung）指出，箱根園的櫻花非常漂亮，遠近馳名。現在很多學區都在放春假，希望民眾能趁著春假，帶小孩前往欣賞盛開的櫻花。

箱根園的賞夜櫻活動是預約制，櫻花季是即日起至4月11日為止，夜晚賞櫻活動的開放時間是每天晚上5時30分至9時30分。詳情可上網：https://www.hakone.com。