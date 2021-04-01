調查：灣區接種疫苗意願 全美名列前茅

灣區接種疫苗意願全美大都會區居冠。(美聯社)

4月15日開始，每位16歲以上加州居民將符合資格可接種新冠疫苗 。但隨之而來的疫苗施打高需求，將導致加州人更難以快速預約接種疫苗。特別是在灣區 ，疫苗接種需求高於其他地區，對疫苗的猶豫程度，也低於全美其他都會地區。

根據收集美國人社會與經濟狀況資料調查的美國人口普查「新冠家庭情況調查」(COVID-19 Household Pulse Survey)，有超過72%舊金山-屋崙-柏克萊大都會地區的未接種居民表示，一旦符合資格施打疫苗，將「絕對」(definitely)會接種。這個居民接種疫苗意願比例，高於除了西雅圖 之外的其他大多數大都會地區。

人口普查還收集加州另外兩個大都會地區，包括洛杉磯與河濱，在所有15個排名城市當中，分別排名第6及最後一名。63%未接種疫苗的洛杉磯居民表示，他們將會接種疫苗；僅有44%河濱居民受訪時表示有意願接種。這些資料收集期間於3月3-15日，基於每個地區的人口樣本，因此可能並非絕對完整。但無論落差範圍為何，灣區疫苗接種意願名列前茅。

儘管西雅圖大都會地區接種疫苗意願調查結果，可能看起來領先灣區，但值得注意的是，目前為止，只有29%西雅圖居民表示已施打疫苗，灣區居民則有42%居民接種。這個情況顯示，有更多灣區居民已施打疫苗，未施打疫苗居民預約接種意願比例與西雅圖地區相差不遠。理論上來看，灣區居民總體而言對於施打疫苗猶豫程度，應該少於西雅圖。

長期來看，灣區居民對疫苗的接受程度，將有助於降低新冠確診率、住院率及死亡人數。但短期情況將是地區性疫苗高需求量，將使疫苗預約更加困難。

佛利蒙居民艾格瓦爾(Mukesh Aggarwal)說，灣區疫苗接種預約很難取得，他研發應用程式「Marut Bot」，可在所在地區開車距離內，找到超過100個疫苗預約網站，提供可預約機會。艾格瓦爾也是臉書團體「Bay Area Vaccine Hunters」成員，團體約有1萬9000個以上成員，在臉書分享疫苗預約經驗。