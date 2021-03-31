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康曲柯士達縣放寬疫苗門檻 16歲以上可接種

編譯組／康曲柯士達縣30日電
康曲柯士達縣向16歲以上的人開放施打資格。（美聯社）
康曲柯士達縣向16歲以上的人開放施打資格。（美聯社）

康曲柯士達縣衛生服務機構（CCHS）鼓勵在當地生活或工作的16歲或以上民眾接種新冠疫苗，並鼓勵大家現在就預約。

康縣衛生局局長羅斯（Anna Roth）30日宣布，來自州政府和聯邦政府疫苗供應的新增，意味著已有能力向16歲至49歲年齡段的人開放資格。目前，CCHS社區的診所本周可接受數千人的預約。

最近，康縣開始收到政府為其眾多具備聯邦資格的衛生中心所提供的額外疫苗。上周，康縣從州政府和聯邦政府收到了8萬4500劑疫苗，比前一周多了3萬劑。

此舉把資格範圍擴大到另外37萬5000名尚未接種疫苗的居民。康縣政府仍將繼續優先為受新冠肺炎打擊最嚴重的低收入地區居民提供預約服務；並計畫開始在列治文Auditorium和Bay Point保健中心接受上門服務。更多的地點不久即會上線公布。

今後，康縣在接種疫苗時將不再參考申請者的資格階段或等級，凡經聯邦食品藥物管理局(FDA)批准可使用疫苗的人都能接種。

羅斯說，「自從12月15日我們在本縣注射第一劑疫苗以來，讓每一個人都接種疫苗一直是我們的首要任務。」

羅斯表示，「取消各種障礙，包括混亂的資格標準，是推進我們公平目標的重要一步，今天是一個重要的日子。」

CCHS正在採取更多的措施來消除不平等的障礙，包括：

1.取消用於確定資格的複雜登記表；

2.試行無預約診所，除去提前預約的需要；

3.繼續優先為居住在場所健康指數最低的四分之一社區的人預約；

4.優先考慮那些因為年老而患重病及死亡風險最高的人；

5.在某些地方將流動診所的能力提高四倍；

16至64歲的人只能通過CCHS進行預約，在州政府宣布該年齡段的疫苗資格之前，不能使用州政府的My Turn門戶網站進行預約。請在cchealth.org/coronavirus在線註冊，或致電1-833-VAX-COCO（1-833-829-2626）。

「紐森州長上周宣布，目標是通過資格層級迅速推動本州疫苗施打的進展」，羅斯說，「我們贊同。大量的預約需要填補，通過現在的擴大資格，可以確保無一預約會被空置。」

CCHS預計，隨著施打資格的取消，申請的數量會急劇增加，預約電話可能會出現長時間的延誤。他們鼓勵任何有能力的人使用網上申請表格而不是打電話，可節省時間。也鼓勵居住在康曲柯士達社區備受疫情影響的人，包括有色人種社區，現在就預約。

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