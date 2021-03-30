舊金山住房短缺 閒置辦公空間竟破1580萬平方呎

舊金山空置1600萬平方呎辦公空間，卻難以改為住房，主要因為存在耗費龐大、利潤不高等障礙。(圖取自網路)

受到新冠疫情 、許多員工返家工作的影響，舊金山 有近五分之一辦公大樓待租，因此，城市景觀改變機會似乎已成熟。根據房產經紀公司「戴德梁行」(Cushman & Wakefield)資料，舊金山有超過1580萬平方呎空間等待出租或轉租。於此同時，舊金山面臨房屋短缺，需要數千個新住房單位，才能達到2022年州定目標。

然而，為何不將空置辦公室空間轉為住房？根據舊金山市府計畫部門，在疫情期間，沒有任何一項舊金山辦公室轉為住房提案遞件。建築公司Gensler屋崙辦公室董事沙恩(Manan Shah)表示，儘管開發商積極討論，但存在主要障礙。

首先，改建的辦公室大樓不能太大，否則住宅將無法獲得足夠光線與空氣。若太小，則沒有足夠空間容納新浴室與臥房、電梯和出口。老舊辦公室大樓也需進行大型地震防護升級，以符合現代住宅法規需求，歷史外觀也需要保存。此外，住宅必須提供開放空間，這在擁擠的市中心是潛在障礙，除非居民接受在城市住房差異。

沙恩表示，辦公室轉為住房存在一些固有挑戰。但並非不可能，且已有成功案例。他認為，必須單獨評估每棟大樓的機會。開發商指出，在某些情況下，改建舊大樓比重新建造新大樓項目更昂貴，並且更複雜。舊金山建築成本於2019年在全世界排名最高，疫情期間也沒有太大變動。

舊金山最大改建計畫是位於Van Ness街100號的418個單位新住宅大樓，於2015年完工。舊建築物曾是加州汽車協會舊址，是1970年代混凝土樓層。這項改建計畫批審僅用了9個月時間(大部分住房項目需要數年)，舊金山市並同意將新大樓的可負擔住房要求自15%降低至12%。

舊建築物的大量混凝土外層被去除，加大窗戶，因為建築物建造時具有嚴格的安全標準，因此無須地震升級。新住宅大樓頂樓拆除商用空氣過濾設備，在屋頂平台設有新空間，有沙發和火爐，可俯瞰城市景色。項目吸引了附近公司如推特與Uber員工，有助於增加市中心的住宅需求。

不過，開發商「Emerald Fun」主席艾瑞克森(Oz Erickson)表示，這類型轉型改件非常困難，失去辦公價值，且耗費龐大。辦公室空間仍利潤可觀，且比公寓租金 更具彈性。公寓租金因大規模裁員及遠離城市生活而遭到重擊。

根據總計數據，與前一年相比，辦公室租金每年下降8%至每平方呎76.29元。這個價格仍高於Van Ness街100號住宅大樓的每平方呎60元租金。「ApartmentList」資料顯示，舊金山2月份每月公寓租金比前一年下跌26%，而2月份公寓空置率是7%，遠低於辦公室空置率19%。但是，辦公室空置有一半是租戶轉租、而非房東直接外租，因此若原始租戶找不到轉租，仍有義務支付租金。