環宇珠算年會 促文化傳承第二代

當天也舉行志青團長交接活動。中為謝秀枝。（謝秀枝提供）

珠心算是中華文化重要的傳統之一，也能幫助數學的學習與日常生活；環宇珠算學術學會在灣區推動珠心算多年，每年都舉辦年會與珠心算檢定；去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，停辦年會與檢定一年。環宇珠心算學術學會27日晚間在線上舉行年會，超過百餘位老師、學生、家長，以及社區人士參與，會中也舉行環宇志青團的會長交接，強調「傳承」，希望讓更多年輕人與第二代將珠心算推入主流。

環宇珠算學術學會現任會長為謝秀枝，2020年環宇珠算志青團會長是陳昱佑（Wesley Thang），目前12年級。2021志青團會長為武瑞歧（Martin Wu），現年11年級。

當天有超過100餘人參與，包括加州 眾議員羅達倫、舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪等人都在視頻中祝賀。此外，佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽、市議員黃潔宜，庫比蒂諾市議員魏虹、僑教中心主任閻樹榮及副主任徐廣梅等多人都上線致意，鼓勵志青團團員發揮所長協助推廣珠心算的文化，並服務社區。學會也從台灣 請到珠心算界的代表線上致詞。

環宇珠算學術學會謝秀枝會長表示，環宇珠算學術學會去年受到疫情影響，全部改為線上教學，也在線上舉辦15場不同的活動。如學生助教訓練營、幼青團的訓練、大學生活講座等，都很成功。另外，也和美國心算聯盟共同舉辦第一屆線上世界心算電競總決賽，也參加了在台灣及南加州舉辦的線上國際心算比賽。

她表示，環宇珠算學術學會最與眾不同的就是強調第二代的參與，也就是志青團的運作。去年由志青團會長陳昱佑帶領的團隊合作將這些活動完成，今年志青團會長武瑞歧已經為線上心算檢定設立練習網站並由團員定期更新題目，志青團成員幹部也增加一倍。謝秀枝指出，其實學好珠心算能夠幫助數學，甚至科學、科技、工程等「STEM」的學習，而且志青團不是只注重學術，還要求社區參與，可以說是一種全人學習，幫助融入社會。

卸任志青團會長陳昱佑及新任會長武瑞歧會長也在會中致詞，報告任內的活動及即將舉辦的活動。