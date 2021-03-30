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台灣移民謝佳玲 就任南舊金山聯合學區委員

記者黃少華／南舊金山報導
謝佳玲致力於提升南舊金山聯合學區學生的大學入學率。（圖片由謝佳玲提供）
謝佳玲致力於提升南舊金山聯合學區學生的大學入學率。（圖片由謝佳玲提供）

舊金山聯合學區（SSFUSD）3月25日舉行線上會議。來自台灣的第一代移民謝佳玲博士（Dr. Chialin Hsieh）正式就任校董，以填補於1月29日辭職轉任南舊金山市議員的弗洛雷斯（Eddie Flores）留下的空缺。

謝佳玲表示，她目前在社區學院從事數據評估工作。她看到南舊金山聯合學區的學生基礎課程成績不差，但大學入學率偏低，有大約四分之一的學生沒有上大學。這讓她感到驚訝。這激發了她參加選舉的動力，致力於推動更多學生上大學。

謝佳玲認為，如果學生不上大學，在舊金山灣區就難以找到好工作改善生活。根據她的研究數據，舊金山灣區不上大學的高中學生，稅前年薪大約只有3萬6000元。如果大學畢業，稅前年薪可以到6萬元。

南舊金山聯合學區有五個校董席次。其中三人代表西區，兩人代表東區。謝佳玲是代表東區的兩名校董之一。她的第一任期將至2022年。如果有意尋求連任，明年需要投入地方選舉。

南舊金山聯合學區服務於德利市（Daly City）、南舊金山（South San Francisco）和聖布魯諾（San Bruno）的社區。這一學區有8000多名小學、初中和高中學生，科學、科技、工程和數學（STEM）教育處於領先地位。

出生於1967年的謝佳玲1990年來美留學。她在西密西根大學先後獲得音樂治療學、教育領導力專業的學士、碩士和博士學位。來美前，她在台北中國文化大學獲得音樂（國樂）學士學位，還教過一年的課。

謝佳玲自1997年起從事教育工作，現為東灣匹茲堡（Pittsburg）Los Medanos社區學院的規畫及機构效能高級主任。她和家人已經移居南舊金山長達11年。

經過遴選，在三名入圍者當中，Kayla Power成為最初的首選者。然而，根據校董貝克（John Baker）的說法，第二名的謝佳玲代表東區更能做到區內平衡。此外，謝佳玲有豐富的公共教育背景，以及她過去在Alta Loma初中和El Camino高中擔任校委會成員的經歷，她的兒子於2020年畢業於El Camino高中，使她成為最終的獲勝者。

南舊金山聯合學區校監摩爾博士（Dr. Shawnterra Moore）強調：「這是一場競爭。所有的候選人都是非常合格的。」

舊金山 學區 教育

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