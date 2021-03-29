人口數據秋季出爐 選區重畫掀政治大戰

亞美公義促進中心的區敏兒強調，選區重畫影響政治勢力。（亞美公義促進中心供圖）

十年一次的全美人口普查 在2020年結束，具體的人口數據也將在今年秋季時候出爐。人口數據的一個重要用途，就是拿來作為選舉選區重畫（redistributing）的依據，屆時也料將掀起政治大戰。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）特別舉辦線上座談，邀請專家學者解析選區重畫的重要性，以及對於有色人種、移民社區而言，選區重畫對於政治代表性的影響。

所謂的選區重畫，指的就是各級政府、議會、等等選區畫分改革。從聯邦議員、州議會，到市議會、地方學區 、司法轄區等等，都會有各自的選區要重畫。因此怎麼畫分，也牽涉背後政治勢力的較量。

亞美公義促進中心（AAAJ-AAJC）的人口普查項目主任區敏兒（Terry Ao Minnis）說，人口普查和選區重畫有著密切的關係。因為人口普查的數據公布之後，像是每個城市的每個人口普查區塊的數據，有多少人居住，不同族裔的居民分別是多少人，年齡分布是如何，都會很清楚。這時候在畫分選區的時候，選民的構成就會成為選區重畫的一個指標。

一般而言，大家都會認為人口普查數據會牽涉聯邦撥款，比如學校、醫院等等的資源分配。但是區敏兒指出，選區重畫也同樣至關重要。

之所以選區重畫很重要，她認為，就是因為在畫分選區之後，那個區裡面住著誰，誰會選上擔任官員，誰當上官員之後會聆聽社區民意，都對於政策制定、資源分配有著深遠的影響。因此她呼籲，少數族裔社區應該要積極參與，像是參與聽證會，監察整一個選區重畫的過程。

她舉例指出，人口普查數據出爐之後，同一個地方選區，如果要分成不同部分，分法有很多。但是每個社區裡的居民構成不同，如何畫分就會決定政治勢力的版圖。

「選區重畫可能帶來的壞的影響就是排除有色人種社區」，區敏兒表示，但是好的影響就是，有色人種可以獲得自己社區應有的政治代表性和力量。

此外，區敏兒也擔心，因為疫情 所以人口普查數據可能要9月30日才出爐數據，因此公眾參與評論、表達意見的時間會減少。若是公眾參與減少的話，也可能影響最終選區畫分的結果。