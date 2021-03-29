我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

人口數據秋季出爐 選區重畫掀政治大戰

記者李晗 / 舊金山報導
亞美公義促進中心的區敏兒強調，選區重畫影響政治勢力。（亞美公義促進中心供圖）
亞美公義促進中心的區敏兒強調，選區重畫影響政治勢力。（亞美公義促進中心供圖）

十年一次的全美人口普查在2020年結束，具體的人口數據也將在今年秋季時候出爐。人口數據的一個重要用途，就是拿來作為選舉選區重畫（redistributing）的依據，屆時也料將掀起政治大戰。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）特別舉辦線上座談，邀請專家學者解析選區重畫的重要性，以及對於有色人種、移民社區而言，選區重畫對於政治代表性的影響。

所謂的選區重畫，指的就是各級政府、議會、等等選區畫分改革。從聯邦議員、州議會，到市議會、地方學區、司法轄區等等，都會有各自的選區要重畫。因此怎麼畫分，也牽涉背後政治勢力的較量。

亞美公義促進中心（AAAJ-AAJC）的人口普查項目主任區敏兒（Terry Ao Minnis）說，人口普查和選區重畫有著密切的關係。因為人口普查的數據公布之後，像是每個城市的每個人口普查區塊的數據，有多少人居住，不同族裔的居民分別是多少人，年齡分布是如何，都會很清楚。這時候在畫分選區的時候，選民的構成就會成為選區重畫的一個指標。

一般而言，大家都會認為人口普查數據會牽涉聯邦撥款，比如學校、醫院等等的資源分配。但是區敏兒指出，選區重畫也同樣至關重要。

之所以選區重畫很重要，她認為，就是因為在畫分選區之後，那個區裡面住著誰，誰會選上擔任官員，誰當上官員之後會聆聽社區民意，都對於政策制定、資源分配有著深遠的影響。因此她呼籲，少數族裔社區應該要積極參與，像是參與聽證會，監察整一個選區重畫的過程。

她舉例指出，人口普查數據出爐之後，同一個地方選區，如果要分成不同部分，分法有很多。但是每個社區裡的居民構成不同，如何畫分就會決定政治勢力的版圖。

「選區重畫可能帶來的壞的影響就是排除有色人種社區」，區敏兒表示，但是好的影響就是，有色人種可以獲得自己社區應有的政治代表性和力量。

此外，區敏兒也擔心，因為疫情所以人口普查數據可能要9月30日才出爐數據，因此公眾參與評論、表達意見的時間會減少。若是公眾參與減少的話，也可能影響最終選區畫分的結果。

地區的選民構成不同，因此不同的畫分方法，也將影響政治代表性。（亞美公義促進中心供...
地區的選民構成不同，因此不同的畫分方法，也將影響政治代表性。（亞美公義促進中心供圖）

人口普查 疫情 學區

上一則

執法嚴！聖他克拉拉縣開罰違疫商家 比聖馬刁縣多16倍

下一則

習慣居家避疫…全面重啟 有人焦慮不安

延伸閱讀

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低
90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

尾隨15分鐘…橙縣白男4度罵華婦 嗆滾出社區

尾隨15分鐘…橙縣白男4度罵華婦 嗆滾出社區
金山市長專欄／反擊針對亞裔犯罪 金山動起來

金山市長專欄／反擊針對亞裔犯罪 金山動起來
麋鹿林推出護伴項目 保護亞裔社區

麋鹿林推出護伴項目 保護亞裔社區
守護社區 曼哈頓華埠街道巡邏隊籲更多志願者加入

守護社區 曼哈頓華埠街道巡邏隊籲更多志願者加入

熱門新聞

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

2021-03-24 14:15
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

2021-03-24 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知