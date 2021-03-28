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在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

委利賀2遊民 花9年橋下挖隧道棲身

編譯組╱灣區27日電
委利賀兩位遊民花九年時間在一座橋下挖掘出隧道，以作棲身之所。（電視截圖）
委利賀兩位遊民花九年時間在一座橋下挖掘出隧道，以作棲身之所。（電視截圖）

東灣營建工人準備爆破離委利賀 (Vallejo) 市區不遠一座橋梁時，發現橋梁下有一人工隧道，隧道內住有兩名遊民，於急忙呼叫警消人員，將這兩名遊民從地下隧道救出，經過這番波折，爆破工程延後進行，營建單位平白損失約五萬元。

根據鄰近居民卡內 (Tom Caney)，這兩個遊民在沙加緬度街 (Sacramento Street) 與印第安納街 (Indiana Street) 交叉口橋梁下已經住了多年。鄰近居民發現從九年前開始，此二人就經常在附近社區出現。

營建工人說，這個地下隧道長約40呎，寬約5呎。兩個遊民用鐵鍬與鏟子挖掘而成。兩個遊民說，他們挖掘這個隧道已挖掘了九年。

這一切似乎難以想像，可是卡內說，這是可能的，山區內到處都是隧道，天氣溫暖時，就有人在山腳下挖掘地道。

委利賀市議員布朗 (Hakeem Brown) 稱，這一切都不會令人驚訝，委利賀就像灣區其他地方一樣，遊民問題嚴重。

布朗說，他在市議會這幾年，遊民人數每年倍增，房屋供給量不足，這是遊民氾濫的主因之一。雖然委利賀市目前計畫修建過渡期住屋，可是布朗說，這個計畫短期內不會完成。

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