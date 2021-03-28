陳楷雯奪世錦賽花滑第4名 追平自己最佳名次

陳楷雯在中國經典民樂「梁祝」的伴奏下進行燕式步滑行。（美聯社）

2021年世界花樣滑冰錦標賽於3月26日在瑞典首都斯德哥爾摩結束了女子單人滑的比賽。舊金山灣區華裔 名將陳楷雯（Karen Chen）較為完整地完成了整套自由滑動作，總分排名第四，追平了她於2017年在芬蘭赫爾辛基所獲得的個人世錦賽最好名次。

短節目排名第四的陳楷雯按預定計畫做完了整套自由滑動作中的所有跳躍動作。但部分跳躍的周數有瑕疵，接續步和換足燕式旋轉不夠理想。她的旋轉和步伐整體上做得很好，速度和配合音樂的藝術表現力比以前有所提高。

陳楷雯的技術分是66.34。節目內容分是69.08。這兩項相加之後的自由滑分數為134.23。加上短節目得分74.40，她的兩套節目總分為208.63。最終排名第四位。

另一位美國 選手特內爾（Bradie Tennell）以197.81的總分排名第九。陳楷雯與特內爾的名次相加數值為13，剛好沒有高於13這一基準數值。美國隊因此獲得了2022年北京冬奧會花樣滑冰女子單人滑項目2.5個參賽席次。其中兩人將直接進入冬奧會正賽，另外一人將通過今年秋季的選拔賽為美國隊爭奪第三個參賽席次。

陳楷雯說：「我只是展現每一個瞬間，做好我的跳躍。有些跳躍並沒有我所感覺的那麼好。但我真的很努力地完成了整套表演，為此感到驕傲。我只專注於工作和目標，儘量排除所有干擾。花樣滑冰是我真正的熱愛，在這個時候盡我最大努力。」

俄羅斯「紅粉軍團」繼續展示出在女子單人滑項目中不可撼動的絕對優勢，包攬了金、銀、銅三枚獎牌。謝爾巴科娃以233.17分奪冠。圖克塔米舍娃以220.46分取得銀牌。「四周跳女王」特魯索娃以217.20分獲得銅牌。短節目排名第二的日本名將紀平梨花連續出現跳躍失誤，最終僅以205.70分滑落至第七。中國 選手陳虹伊以162.79分排名21。

除了表演滑，本屆世錦賽四個項目已經全部結束。美國隊由華裔名將陳巍（Nathan Chen）獲得男子單人滑金牌，以及胡貝爾／多諾赫獲得的冰舞銀牌，位列獎牌榜第二位。

中國隊憑藉隋文靜／韓聰獲得的雙人滑銀牌位列獎牌榜第四位。

日本隊以男子單人滑項目上鍵山優真的銀牌和羽生結弦的銅牌位列獎牌榜第二位。

以獨立運動員身份參賽的俄羅斯選手展現出對花樣滑冰的絕對統治力，共獲得三金一銀兩銅而高居榜首。除了包攬女子單人滑三枚獎牌，西尼齊娜／卡察拉波夫獲得冰舞金牌，米什娜／加利亞莫夫獲得雙人滑金牌，比尤科娃／科茲洛夫斯基獲得雙人滑銅牌。