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大地回春！灣區下周有兩波暖流 最高溫破80度

編譯組╱灣區27日電
灣區大地回春，民眾紛紛出外郊遊。(Getty Image)
灣區大地回春，民眾紛紛出外郊遊。(Getty Image)

大地回春！灣區下周天氣將出現兩波溫煦的暖流。第一波從本周末開始。周六、周日兩天高氣壓籠罩灣區，天氣一片晴朗。比起平常這個時候，灣區這兩天天氣將高出約10度，周日天氣將比周六更溫暖。

根據國家氣象局，灣區周末兩天天氣，濱海地區為60多度接近70度，其他地區則為70多度，東灣內陸地區有可能破80度。

國家氣象局天氣預報員莫朵克 (Brayden Murdock) 說，周六下午舊金山西區可能只超過60度，舊金山機場也只有71度。周日有些地區可能會衝破80度，最有可能破80度的地區為東灣，蒙特瑞縣(Monterey County) 與沙林納谷 (Salinas Valley)。

可是下周一由於一道來自阿拉斯加灣的低氣壓，灣區氣溫將會暫時下降，雖然太平洋西北區會下雨，加州仍將維持晴天。莫朵客說，低氣壓經過灣區時，大部分地區天氣將是60多度到70多度之間，這也是灣區這個時節的平均氣溫。

不過，高氣壓將於周二重返灣區，再度將氣溫提高，與周末兩天氣溫相去不遠。沿海大部分地區氣溫為70多度，內陸將達80多度。周三將是下周氣溫最高的一天。莫朵克說，聖塔羅莎 (Santa Rosa) 甚至巴洛阿圖氣溫都可能衝破80度。

灣區 舊金山 加州

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