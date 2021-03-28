金山毆打亞裔嫌犯 被控仇恨犯罪 竟辯罹患PTSD

舊金山警方逮捕仇恨犯罪嫌犯布朗。 (Getty Image)

現年53歲的布朗 (Victor Humberto Brown) 因為在舊金山 毆打一亞裔 男子時，還口出種族歧視 誹謗語言，面臨重罪與仇恨犯罪罪名的指控。

布朗犯案時，警方原以輕罪罪名將布朗關入牢中，現在則將輕罪控訴已提高為重罪。布朗26日出庭時，辯護自己患有創傷後壓力症候群 (post-traumatic stress disorder)。

此案的受害人杜森 (Ron Tuason) 是退伍軍人，是華裔、菲律賓裔、西語裔混血後代。3月13日杜森在舊金山Ingleside區一處公車站候車時，嫌犯布朗突然出現，先對他說一些誹謗亞裔的話，然後高喊：「滾出我的國家！」

現年56歲的杜森描述，布朗接著對他說：「因為有了你們這些人，才會出現這些問題。」杜森指出，布朗指的應該就是新冠病毒。根據杜森，布朗同時對他痛毆幾拳，將他擊倒在地。

杜森說，布朗當時將他揍得眼睛青腫，兩頰也紅腫起來。他並且表示，遭到攻擊之後，他曾一度喪失記憶。

杜森打911求救電話後不久。警方逮補布朗歸案。警方發現布朗已因違犯舊金山假釋法，聖荷西攻擊事件，以及毆打一名聖他克拉拉縣公車駕駛罪名，遭灣區警方通緝追捕。

自從新冠疫情開始，美國各地紛紛出現歧視攻擊亞裔暴力事件，亞特蘭大市按摩院凶殺案，更有六名亞裔女子被殺害。杜森表示，希望能伸張正義，嚴懲嫌犯，這不只是為了他自己，也為了美國各地遭到不幸攻擊的更多的受害者。