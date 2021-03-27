高勵思涉歧視該辭職？苗麗娟不認同

2018年，苗麗娟（左一）與高勵思（左二）一起競逐教育委員。（本報檔案照片）

舊金山 聯合學區教育委員高勵思（Alison Collins）涉及歧視亞裔 的事件，爭議持續。全城官員現在幾乎一邊倒地要求高勵思辭職。

然而，作為民選的舊金山民主黨 中央委員和黨副主席，同時也是舊金山民主黨內排位最高的亞裔，苗麗娟則是極少數不認同要求高勵思辭職的官員。

在本周的舊金山民主黨中央委員會議中，由中央委員湯曉慧提出的決議案，要求高勵思辭職，在數小時的爭論之後獲得通過。像是李正元、陳慧君等華裔委員，均投下讚成票，支持決議要求高勵思辭職。投下反對票的有許多非裔的委員，而苗麗娟也是其中唯一的華裔。

苗麗娟說，自己和高勵思有過對話，能夠感受到高勵思的真誠。她指出，自己並不寬恕高勵思的言論，因為大家都感到被傷害。但是，她認為應該要有一個全面的程序，讓各族裔的代表，家庭，能夠充分地溝通表達意見。

高勵思早前被揭發，曾經在2016年發表了針對亞裔社區的言論。高勵思在推文中形容亞裔利用「白人至上主義者」的思維來融入社會，並且跑到前頭（獲得成功）。同時也把亞裔對比成為「住在家裡的黑*」（歧視性詞語，house n****r）。高勵思在2018年當選，任期四年。苗麗娟曾經在2018年與高勵思一起參選教育委員，但是苗麗娟敗選。

目前涉事的推文仍然未被刪除，地址是https://twitter.com/AliMCollins/status/805474701355012096。

「我們現在是要互相攻擊，還是要站在一起？」苗麗娟說。她擔心一味的譴責，將會導致一個循環，讓人們不再相信彼此。

事件爆出之後，高勵思一開始並未道歉，直到後來才道歉，包括在線上的文章以及在教委會的會議上。但是不少聲音也認為高勵思的道歉不夠。針對高勵思的道歉問題，苗麗娟也說她可以有一個「更徹底」（stronger）的道歉。