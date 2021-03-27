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「停止對華裔的仇恨」論壇 灣區僑社組織商對策

記者陳程威／密爾比達報導
僑社領袖聯合發起「停止對華裔的仇恨」論壇，呼籲亞裔社區團結一致制止仇恨犯罪。（記者陳程威/攝影）
僑社領袖聯合發起「停止對華裔的仇恨」論壇，呼籲亞裔社區團結一致制止仇恨犯罪。（記者陳程威/攝影）

加州中國大專校聯會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、舊金山台灣同鄉聯誼會、北加州中文學校聯合會、矽谷國際傑人會、媽媽教室等26日舉行記者會，表示鑑於近期許多華人的仇恨犯罪事件，聯合發起「停止對華裔的仇恨」論壇。希望藉由論壇商討應對針對華人與亞裔仇恨犯罪的策略。

大專校聯會會長劉寶剛表示，發起這個論壇，是由於最近對於亞裔特別是華裔的仇恨案件不斷增多。根據「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）發布的從去年3月到今年2月的12個月時間裡，共蒐集到了3795件針對亞太裔的仇視案件。其中在加州就發生有超過700件仇視亞裔的案件。

他表示，亞裔不是病毒，種族歧視才是使國家衰弱的病毒。對於一切暴力攻擊的行為，不分族裔都應該予以譴責。同時他強調，政府應立即加強立法保障族裔平等，落實防治仇恨犯罪的執法。劉寶剛呼籲亞裔社區要團結一致，「儘管政治立場可以不同，但無論是什麼立場，演變成針對亞裔的暴力仇恨犯罪都是不對，需要譴責的。」亞裔社區要守望相助，遭遇到仇恨犯罪時，應該立即拿出手機記錄或者報警應對。

聖荷西台灣同鄉聯誼會會長邱佩芝表示，亞特蘭大針對亞裔的暴力仇恨犯罪事件以及之前諸多案件，讓華人深感不安與恐懼。希望能夠藉由這個論壇引起灣區台灣鄉親的重視。她表示，希望通過論壇，促進華人群體思考，除了發聲之外還能夠怎樣去促進社會理解亞裔社區，停止針對亞裔的仇恨犯罪。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙表示，當看到亞裔長者被襲擊因而不治身亡的錄像，十分震驚與悲痛。「那真的是一個十分情緒化的時刻，我真的很受到衝擊。」她認為，亞裔不應該再沉默了，必須要站出來。「我希望能夠讓社會聽到亞裔社區一個明確的信息就是—亞裔不惹事，但絕對不怕事。」

媽媽教室負責人高玉麗表示，對於論壇能夠聚集灣區眾多的僑社領袖感到十分興奮。她表示，希望能夠通過論壇集思廣益在這一最困難的時刻，幫助亞裔社區爭取權力。「我希望我們能夠站出來，不僅僅是為了我們自己，也是為了我們的下一代能夠在這片土地上擁有平等的機會而努力。」

首次「停止對華裔的仇恨」論壇將會於美西時間27日下午2時至4時舉行。演講嘉賓包括庫比蒂諾市議員魏虹、佛利蒙市長高敘加、佛利蒙市議員邵陽、加州公路巡邏地區指揮官Ivan、亞太裔公共事務聯盟創始人尹集成等。

首場關於「停止對華裔的仇恨」論壇將於27日下午舉行。（「停止對華裔的仇恨」論壇提...
首場關於「停止對華裔的仇恨」論壇將於27日下午舉行。（「停止對華裔的仇恨」論壇提供）

亞裔 仇恨犯罪 加州

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