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「保護美國人免受危險算法法案」 眾議員艾許提交國會

記者陳程威／聖荷西報導
艾許質疑互聯網巨頭的算法引發議題。（記者陳程威╱翻攝）
艾許質疑互聯網巨頭的算法引發議題。（記者陳程威╱翻攝）

代表矽谷的國會眾議員，同時也是國會能源商務委員會通信和技術小組成員的艾許（Anna Eshoo）日前向國會提交「保護美國人免受危險算法法案」（Protecting Americans from Dangerous Algorithms Act），要求大型社交媒體平台對其算法放大有害的極端化內容，而導致的線下暴力行為負責。

艾許表示，當社交媒體公司在其平台上放大極端和誤導性內容時，後果可能是致命的，正如1月6日國會被襲擊時所展現的。「現在是國會介入並追究這些平台責任的時候了。」

在今年1月，國會大廈遇襲後，艾許就曾去信Facebook、YouTube和Twitter的首席執行官，敦促這些社交媒體巨頭公司解決現存算法偏向於向用戶傳播極端、激進的內容。她要求這些社交媒體巨頭必須重新審視現存的算法排序結構，並對平台進行永久的設計更改，從而限制極端傳播有害的陰謀論內容。

艾許也是國會1996年通過「電信法」（Telecommunications Act）時的核心成員。她表示，新法案將通過修改「通信規範法」（Communications Decency Act）第230條的相關內容，使得社交媒體巨頭負起相關責任。

「保護美國人免受危險算法法案」將對「通信規範法」第230條作做出相關修正，包括在線平台對用戶生成內容的法律責任(一些例外情況，如涉及到聯邦犯罪等)。儘管這部法律幫助促進了現代互聯網經濟的增長，但現如今有越來越多的社交媒體巨頭通過算法最大化用戶參與度和在平台上花費時間。

包括Youtube跟Facebook在內的社交媒體巨頭都聲稱算法中立性。然而，關於大型社交媒體巨頭使用的算法往往複雜且不透明。艾許表示，既然Facebook跟YouTube在制止極端的陰謀論散播的時候並沒有做出足夠的行動，國會必須在這個時候介入。

美國 YouTube 眾議員

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