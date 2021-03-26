阿縣檢察官：SB82讓搶劫沒有代價

阿拉米達縣副地檢長格倫·金（右下）表示，考慮到提案定義搶劫罪的一個條件是重大身體傷害，將會把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。（視頻截圖）

屋崙華埠 亞裔犯罪咨詢委員會25日召開月會。阿拉米達縣副地檢長格倫·金（Glenn Kim）表示，SB82提案將一些搶劫重罪減輕為盜竊輕罪。考慮到提案定義搶劫罪的一個條件是重大身體傷害，將會把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。

加州 參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82號提案，希望設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重身體傷害或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。

暴力奪財 應和盜竊區分

格倫·金說，加州刑法有兩類不涉及造成恐懼、不使用武力或武器的盜竊，分別是輕罪盜竊或重大盜竊，其主要區別是，盜竊的財物價值是否超過950元。若盜竊物品價值超過950元，沒造成重大身體傷害，根據事實，會被指控重大盜竊輕罪或重罪。如有人坐在長凳上，錢包放旁邊。或在商店中，錢包放購物車。被搶走錢包。有人在街角打電話，嫌犯搶走手機逃跑，雙方沒直接身體接觸，事主沒受傷，均屬重大盜竊罪。

格倫·金說，搶劫罪是指以暴力或者恐懼的手段，違背他人意志，從他人的身上或者他人在場，奪取他人占有的個人財產的重罪。盜竊罪和搶劫罪有事實區別。上述案例中，若女子坐長椅上抓住錢包，有人暴力奪走，造成傷害，雖不是法律規定的重傷，但犯罪對被害人的影響，和重大盜竊是不同的。法律應承認區別。搶劫罪是暴力犯罪 。用武力奪取他人財物，會致危險局面，造成身心上的傷害、創傷。

定義搶劫 標準將被提高

格倫·金說，提案提高搶劫的標準，也重新定義搶劫。如要求造成實際上的重大傷害。而法律將重傷定義為實質性傷害，比如骨折、有縫針、失去意識、昏迷死亡等。若犯罪中使用武力或恐懼來奪取個人財產（沒導致重傷），就會被重新定義為小偷小摸輕罪。

此前斯金納認為，瘀傷可被定義為重傷（表明盜竊中有瘀傷也可算搶劫）。格倫·金說，這涉及到法律和法官的判定。通常，大面積瘀傷才能定義為重傷，要滿足法律要求的條件。「但如果你打中我的臉部，我有瘀傷，還能用眼睛看東西，這種傷勢的程度，更有可能不被定義為重傷。嫌犯打了人後腦勺一拳，搶走東西，留下瘀傷，不會被定義為重傷。」

格倫·金表示，提案減少了對最暴力的搶劫案實施者的懲罰。受害者受重傷或非重傷，現有的法律，允許指控加刑。如提案通過，可根據個別案件事實來發起指控，加刑不被採用，基本上減少了對可能使用致命武器刺殺、射擊、造成重傷的犯罪者的懲罰。提案告訴公眾，搶劫的受害者不被考慮。本質上，把搶劫等同於簡單的盜竊罪。而沒考慮受害者被犯罪影響的因素，相當於把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。