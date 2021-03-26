我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

阿縣檢察官：SB82讓搶劫沒有代價

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣副地檢長格倫·金（右下）表示，考慮到提案定義搶劫罪的一個條件是重大身體傷害，將會把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。（視頻截圖）
阿拉米達縣副地檢長格倫·金（右下）表示，考慮到提案定義搶劫罪的一個條件是重大身體傷害，將會把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。（視頻截圖）

屋崙華埠亞裔犯罪咨詢委員會25日召開月會。阿拉米達縣副地檢長格倫·金（Glenn Kim）表示，SB82提案將一些搶劫重罪減輕為盜竊輕罪。考慮到提案定義搶劫罪的一個條件是重大身體傷害，將會把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。

加州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82號提案，希望設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重身體傷害或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。

暴力奪財 應和盜竊區分

格倫·金說，加州刑法有兩類不涉及造成恐懼、不使用武力或武器的盜竊，分別是輕罪盜竊或重大盜竊，其主要區別是，盜竊的財物價值是否超過950元。若盜竊物品價值超過950元，沒造成重大身體傷害，根據事實，會被指控重大盜竊輕罪或重罪。如有人坐在長凳上，錢包放旁邊。或在商店中，錢包放購物車。被搶走錢包。有人在街角打電話，嫌犯搶走手機逃跑，雙方沒直接身體接觸，事主沒受傷，均屬重大盜竊罪。

格倫·金說，搶劫罪是指以暴力或者恐懼的手段，違背他人意志，從他人的身上或者他人在場，奪取他人占有的個人財產的重罪。盜竊罪和搶劫罪有事實區別。上述案例中，若女子坐長椅上抓住錢包，有人暴力奪走，造成傷害，雖不是法律規定的重傷，但犯罪對被害人的影響，和重大盜竊是不同的。法律應承認區別。搶劫罪是暴力犯罪。用武力奪取他人財物，會致危險局面，造成身心上的傷害、創傷。

定義搶劫 標準將被提高

格倫·金說，提案提高搶劫的標準，也重新定義搶劫。如要求造成實際上的重大傷害。而法律將重傷定義為實質性傷害，比如骨折、有縫針、失去意識、昏迷死亡等。若犯罪中使用武力或恐懼來奪取個人財產（沒導致重傷），就會被重新定義為小偷小摸輕罪。

此前斯金納認為，瘀傷可被定義為重傷（表明盜竊中有瘀傷也可算搶劫）。格倫·金說，這涉及到法律和法官的判定。通常，大面積瘀傷才能定義為重傷，要滿足法律要求的條件。「但如果你打中我的臉部，我有瘀傷，還能用眼睛看東西，這種傷勢的程度，更有可能不被定義為重傷。嫌犯打了人後腦勺一拳，搶走東西，留下瘀傷，不會被定義為重傷。」

格倫·金表示，提案減少了對最暴力的搶劫案實施者的懲罰。受害者受重傷或非重傷，現有的法律，允許指控加刑。如提案通過，可根據個別案件事實來發起指控，加刑不被採用，基本上減少了對可能使用致命武器刺殺、射擊、造成重傷的犯罪者的懲罰。提案告訴公眾，搶劫的受害者不被考慮。本質上，把搶劫等同於簡單的盜竊罪。而沒考慮受害者被犯罪影響的因素，相當於把搶劫罪變成一個基本沒有後果的犯罪。

華埠社區此前激烈反對SB82提案。（記者劉先進 ／攝影）
華埠社區此前激烈反對SB82提案。（記者劉先進 ／攝影）

加州 暴力犯罪 華埠

上一則

舊金山布里德、屋崙薛麗比、聖荷西李卡多3市長視頻 挺亞裔社區

下一則

灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

延伸閱讀

紐約市議會通過取消市警有限豁免權 若成法全美首例

紐約市議會通過取消市警有限豁免權 若成法全美首例
亞市盜竊頻傳 警部署GPS包裹誘餌

亞市盜竊頻傳 警部署GPS包裹誘餌
休城汽車催化轉換器 盜竊猖獗

休城汽車催化轉換器 盜竊猖獗
加州參議會安全委會通過SB82提案 社區全力阻擊

加州參議會安全委會通過SB82提案 社區全力阻擊
加州參議會安全委會通過SB82提案 社區全力阻擊

加州參議會安全委會通過SB82提案 社區全力阻擊
洛縣催化轉換器盜竊2020年增400% 近日查獲75萬元贓物

洛縣催化轉換器盜竊2020年增400% 近日查獲75萬元贓物

熱門新聞

謝婆婆反擊匪徒事件，被視頻拍下，成為國際熱話。（視頻截圖）

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

2021-03-19 10:20
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
眾籌幫助83歲的越南裔長者Ngoc Pham=( 左) 的Gofundme網站，已經籌得20萬元。右為華裔婆婆謝蕭珍。（取自Gofundme）

金山2亞裔長者遇襲 眾籌善款已近百萬 謝婆婆募得75萬

2021-03-20 00:36
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線