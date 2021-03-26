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丁右立提案 擬將加州行人亂穿馬路合法化

記者黃少華／舊金山報導
丁右立認為前法規對亂穿馬路的非裔不公平。（記者黃少華／攝影）
丁右立認為前法規對亂穿馬路的非裔不公平。（記者黃少華／攝影）

代表舊金山西區和聖馬刁縣北部的第19選區加州眾議員丁右立（Phil Ting）25日提出AB 1238法案，即「步行自由法案」（Freedom To Walk Act）。一旦獲得通過，這項法案將使行人亂穿馬路的行為合法化。

丁右立表示，AB 1238法案致力於改革當前的「不公平制度」，建議取消加州對行人亂穿馬路而被開出的罰單，並防止警察對此執法而對行人生命造成的威脅。他說，罰單不成比例地發給有色人種。有時，行人與警察遭遇會危及生命。

丁右立說：「無論是一個人的生命還是數百元的罰款，對於一個相對較小的違規行為來說，代價都太大了。是時候重新考慮如何使用執法資源，以及懲罰亂穿馬路行為的法規是否真的保護了行人。」

根據丁右立的說法，AB 1238法案通過以下管道促進道路使用的公平性：

•安全情况下，行人在人行橫道區域外或違反交通燈指示的情況下過馬路，都將合法化。

•停止對低收入違法者不應有的經濟負擔。由於法院、縣、市和其他司法管轄區新增的費用，罰款總額可能達到數百元，甚至更多。

•防止警察以亂穿馬路為藉口而扣查非裔和棕色人種，特別是在缺乏安全過馬路基礎設施的資源不足社區。

加州種族與身份分析法案（RIPA）彙編的資料顯示，從2018年到2020年，在因亂穿馬路而被警察扣查的問題上，加州非裔的比例過高，是白人的4.5倍。

非裔行人在亂穿馬路時遭遇警察暴力的案例近年來多次出現。最近一次發生在去年9月份，橙縣聖克里門（San Clemente）警察槍殺了Kurt Reinhold。在舊金山灣區，Chinedu Okobi兩年多前在密爾布瑞（Millbrae）被聖馬刁縣警槍殺。2017年，Nandi Cain被沙加緬度警方毆打。這些案件都被監控視頻記錄了下來。

加州自行車聯盟（CalBike）的桑切斯（Jared Sanchez）和舊金山灣區民權律師委員會（LCCRSF）的平等司法工作研究員沙爾夫（Rio Scharf），對AB 1238法案表達支持。

就在本月，維吉尼亞州成為第一個將亂穿馬路行為合法化的州。紐約州檢察長去年夏天建議紐約州跟進。加州眾議會預計將在下個月的委員會聽證會上就AB 1238法案展開辯論。

警察 加州 紐約州

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