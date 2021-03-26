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1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

聖縣疫苗危機 「供應量不足」

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣表示，疫苗接種最大的障礙是疫苗供應不足。（記者陳程威/攝影）
聖縣表示，疫苗接種最大的障礙是疫苗供應不足。（記者陳程威/攝影）

州政府在25日宣布將會擴大疫苗的接種資格。50歲以上的加州居民將在4月1號開始符合疫苗的接種資格，同時所有16歲以上的居民將在4月15日開始也將符合疫苗的接種資格。聖他克拉拉縣衛生局於25日下午臨時召開記者會表示，目前的問題其實是疫苗供應不足。

聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）對於州府擴大疫苗接種的舉措表示歡迎。但他表示，聖縣目前面臨到最嚴重的問題依然是疫苗供應量不足的問題，「目前，我們面臨的挑戰不是接種能力或者符合接種對象範圍的大小，而是供應。」芬斯特謝柏同時表示，聖縣對於州府的信息一直都很明確，就是增大對對於聖縣的疫苗供應量。

芬斯特謝柏表示，聖縣已經與區域內的疫苗供應商們建立了廣泛的疫苗接種網絡。一旦疫苗的供應量充足，聖縣將有能力每周為20萬人進行疫苗注射。他表示，僅僅是李維體育場（Levi's Stadium）疫苗注射中心就可以每日為多達1萬5000人進行接種疫苗。另外有數個每日可為千人進行接種的疫苗接種點在運作。

然而，由於疫苗供應量的不足，聖縣下屬的衛生系統連續第二個禮拜無法進行新疫苗注射的預約。許多民眾連續多個禮拜嘗試疫苗預約但無法成功。在聖荷西從事餐館工作的老劉告訴記者，雖然聖縣於24日開放了餐館堂食到50%，但是在無法保證餐館工作人員疫苗預約的情況下，餐館依然難以重啟堂食。「當你看到邁阿密海灘上的人潮，思考著這些人在春假結束之後將會回到灣區，你當然無法有信心重新開放堂食，特別是在還沒有打疫苗的情況下。」

芬斯特謝柏表示，理解符合疫苗接種資格的民眾無法進行疫苗預約的掙扎。他建議民眾可以多嘗試不同的疫苗接種系統，比如CVS、Rite Aid和Walgreen等大型連鎖藥店，或者凱瑟醫院（Kaiser）與史丹福醫院（Stanford）等跨域大型醫療機構進行疫苗預約。

芬斯特謝柏同時透露，本周聖縣通過隨機基因測序發現了最新的巴西變種新冠P.1病毒病例。該名感染新冠P.1病毒的男子是在3月中旬由國內旅行返回聖縣後進行新冠檢測時被發現感染P.1變種病毒。

此外，截止至3月20日，聖縣共發現兩例南非變種B.1.351變種的確診病例，以及19例英國變種B.1.1.7的確診病例。

疫苗 檢測 加州

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