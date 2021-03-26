聖荷西急難救助協會召開記者會就長照講座的相關訊息進行介紹。（記者陳程威╱攝影）

北加州聖荷西急難救助協會25日於庫比蒂諾舉行記者會，介紹即將於美西時間28日下午2時於線上舉行的關於長照 護理講座。北加州聖荷西關急難救助協會會長李漢文、第一副會長韓中芬、第二副會長陳俊成、秘書長胡威妮以及聖荷西急難救助協會顧問李文雄都出席了此次記者會。

會長李漢文表示，今年3月是疫情 在美國爆發一周年的時刻。雖然疫情狀況因疫苗的注射獲得改善，但由於變種病毒依然在社區之中肆虐，協會仍然鼓勵民眾應該做好個人防疫 措施，包括配戴口罩以及勤洗手。

她表示，經濟正在恢復之中，但無論是大小型企業，公立機構還是教育機構等都面臨到嚴重的挑戰。而在這之中，長者以及需要進行長期照顧的弱勢人士受到最為嚴重的挑戰。因此，舉辦此次講座將會幫助民眾更加了解關於長照措施的政策的變化。

陳俊成作為此次講座的主講人也表示，希望能夠藉由此次講座，與民眾分享更多關於長照護理的知識。他表示，長照與一般的感冒發燒等日常疾病的照顧並不一樣，需要長期的投入與支持。作為多年照顧年邁母親的金融業從業人員，陳俊成表示，在講座中將會結合自己的專業知識與照護經驗，與民眾分享更多關於長照的資訊，包括相關保險的購買，以及長照護理的注意事項。他表示，希望通過講座引起民眾對於長照護理的重視。

胡威妮也表示，從疫情爆發以來的這一年，對社區造成嚴重的衝擊，尤其是對華裔社區長者衝擊更為強烈。她希望講座能夠對華裔社區長者有所幫助。僑務委員李文雄則表示，華人社區中有不少親朋好友因疫情而離世。他提醒民眾切不可對防疫掉以輕心。即使是施打疫苗之後，仍需要做好相關的防疫措施。李文雄認為，長照最為關鍵的是心理照護，需要用同理心去照顧年長親人。

韓中芬則表示，長期護理十分重要，但長期以來在社區中卻沒有得到應有的重視。她感謝僑委會對於這次講座的支持。韓中芬希望透過這次講座，能夠幫助更多社區居民了解長期護理的重要。

有意參與此次活動的民眾可以通過以下連結（https://global.gotomeeting.com/join/111542397）直接參與此次線上論壇，或者可以撥打408-497-6210獲取更多相關資訊。