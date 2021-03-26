花樣滑冰世錦賽2華裔兩樣情 陳楷雯報喜 周知方爆冷

周知方在短節目比賽中出現三次重大的跳躍失誤。（Getty Images）

舊金山灣區兩名華裔名將在瑞典首都斯德哥爾摩進行的世界花樣滑冰錦標賽上一喜一憂。陳楷雯（Karen Chen）在女子單人滑短節目發揮出色，暫列第四位。周知方（Vincent Zhou）接二連三出現重大失誤而無緣參加自由滑，爆出世錦賽史上最大冷門。

陳楷雯獲得74.40分，落後短節目排名第三的俄羅斯 名將圖克塔米舍娃（78.86分）4.46分，理論上還有爭奪獎牌的可能。另一名美國 選手特內爾（69.87分）暫列第七。

如果經過自由滑之後計算總分，陳楷雯和特內爾的名次數值總和不超過13，美國將獲得2022年北京冬奧會滿額的三個女單參賽席次。早在2017年的世錦賽，陳慧琳首次參賽就獲得第四名，為美國爭取到2018年平昌冬奧會滿額的三個女單參賽席次。不過，陳楷雯在平昌冬奧會僅僅排名第11。

俄羅斯選手謝爾巴克娃以81分暫列本屆世錦賽女單榜首。世界上唯一有實力與俄羅斯紅粉軍團爭奪大賽金牌的日本 名將紀平梨花以79.08分暫列第二。南韓選手金藝林（73.63分）和日本選手坂本花織（70.38分）分列五、六位。中國選手陳虹伊以58.81分暫列第22位而涉險進入自由滑。

陳楷雯表示：「我全力以赴，對自己的表現真的很滿意。我肯定希望開場的連跳會更好，因為一直在練習，所以不完美有點讓人失望。不過，總的來說，我很高興節目表現出凝聚力，這是我今天所能展示出來的。」

陳楷雯稱這次短節目表演是她為自由滑加入的「信心助推器」。她說：「來到這裡，我非常專注於滑冰，享受這一刻。我對自己想要什麼分數、什麼位置都沒有特別要求。」

在男子單人滑的短節目比賽中，周知方出現重大失誤。開場勾手四周跳摔倒周數不足。隨即補做的薩霍夫四周跳接後外點冰三周連跳落冰不穩。阿克塞爾三周跳又摔倒。

周知方僅獲得70.51分，排名第25位，落後第24位的愛沙尼亞選手0.23分，無緣參加自由滑比賽。他感覺自己在比賽中的身體很僵硬，但需要盡量不去想這次失敗。

力爭世錦賽三連冠的美國華裔名將陳巍（Nathan Chen）也在短節目出現失誤，以98.85分暫列第三。2014年索契和2018年年平昌兩屆冬奧會冠軍羽生結弦完美發揮，以106.98分傲視群雄。首次參加世錦賽的日本17歲小將鍵山优真以100.96分暫列第二。中國選手閆涵（81.52分）和金博洋（77.95分）分別位列第12和19名。