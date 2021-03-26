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沒關麥克風 西南航空機長飆粗口全都錄

編譯組／聖荷西25日電
一名疑似是西南航空機長的男性，在聖荷西機場咒罵灣區的言語被錄音上傳到社群網站。（Getty Images）
一名疑似是西南航空機長的男性，在聖荷西機場咒罵灣區的言語被錄音上傳到社群網站。（Getty Images）

一名西南航空（Southwest Airlines）機長在駕機準備離開聖荷西國際機場時，因為未關麥克風，導致他用一連串髒話咒罵灣區的話語全被錄音。

航空與旅遊部落格One Mile at a Time公開一段於3月13日上傳到推特的錄音檔，可以聽到一名男性先是說「準備起飛」，隨後就爆出一連串含F字的侮辱性言語。這段話被負責直播和記錄航空交通狀況的LiveATC網站錄下存檔。

「F-這個地方，該死的f-s！」

「這些f-ing怪人可能正在f-ing路上開著f-ing現代（Hyundais）汽車，這些汽車慢得跟f-似的！」

上傳這段錄音的推特用戶洛登（Will Lawton）另外在臉書上表示，他很確定在錄音檔中飆髒話的男性是西南航空一名機長。洛登說：「因為錄音最後說了『西南航空編號531客機準備起飛』，聲音和罵髒話者一模一樣，所以我很肯定。」洛登在臉書上寫明自己也是一名機長。

西南航空發言人向舊金山紀事報（Chronicle）證實，這名飆罵灣區的男性的確是他們的職員，但沒有透露他的身分，只表示「他們內部正在全面調查這件事」。

西南航空發言人在聲明中說：「我們的企業文化建立在關心和尊重他人的信念上，錄音檔中的言論與我們要求雇員必須具備專業操守和尊重的態度相抵觸。這起事件是一起只涉及一名員工的單一事件，不能代表西南航空所有近6萬名勤奮工作、尊重他人的員工。」

灣區 汽車 臉書

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