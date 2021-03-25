加州欠租援助計畫啟動 有這3個條件可申請

如果房東同意免除20%的欠租，那麼這個援助金就會為租客支付欠租的80%。（本報檔案照片）

疫情之後許多租客 沒了工作，欠租的問題一直存在。加州政府此前推出的欠租援助計畫，已經可以開始申請。社區機構也開始在幫助民眾解答問題。

3月24日華協中心舉辦線上發佈會，解析當前的租金 援助計畫細節。這個計畫的開放申請日期是3月15日。現在合資格的民眾都可以開始著手申請。

援助範圍包括：過去的欠租（2020年4月至2021年3月），將來的租金（2021年4月至6月），拖欠的水電煤氣費（帳單需是租客名下的）。需要注意的是，並非是全額援助。

申請資格上，必須符合以下所有三個條件：受疫情影響收入減少，或已成功申請失業金，或因疫情導致支出上升，或因疫情導致其他經濟困難；能夠顯示到租客有房屋危機，例如有欠租、欠水電煤費、收到逼遷通知；申請者的地區收入中位數（AMI）在80%以下。

同時，參與這個計畫，也需要房東 和租客共同參與。如果房東同意參與此計畫，那麼這個援助金就會為租客支付2020年4月1日至2021年3月31日期間的欠租的80%，即房東必須同意免除剩下的20%欠租。

對於房東而言，80%的租金會由州府直接存入房東的帳戶，申請手續簡單，很多大型物業管理公司和業主已主動申請，免卻日後追欠租的時間和金錢成本。

如果房東不願意免除那20%的欠租，那麼符合條件的租客也可自行申請。這個援助金會為租客支付2020年4月1日至2021年3月31日期間欠租的25%，幫助租客，但租客仍欠業主餘下75%的租金，需要還清。

首輪申請會優先給予收入在地區收入中位數50%以下的申請者。申請網址是：HousingIsKey.com。華協中心的中文諮詢熱線是：415-984-2749。