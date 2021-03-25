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柯瑞缺席 勇士翻盤失敗吞敗果

記者劉先進 ／舊金山報導
勇士不敵76人，圖為維金斯。（記者劉先進／攝影）
勇士不敵76人，圖為維金斯。（記者劉先進／攝影）

柯瑞因傷缺席的金州勇士23日晚以98比108不敵到訪的費城76人。勇士在上半場一度落後24分的情況下奮起直追，連續在三分線外開火，在第三節末將比數反超5分，可惜末節火力不夠，也防不住對手進攻，被76人連續打出10比0和9比0的衝擊波，最終遺憾敗北。

陷入交易流言的胡巴（Kelly Oubre, Jr.）14中8得到24分10籃板，維金斯( Andrew Wiggins )14分，普爾（Jordan Poole）19分。格林6分9籃板6助攻。76人的哈里斯（Tobias Harris）25分13籃板，西蒙斯（Ben Simmons）22分8籃板。

勇士第三節依靠三分狂射，打出23比8的衝擊波，單節反超比數，但末節只得到13分，被76人防守鎖死。柯爾說，勇士在第三節到40分後，76人就利用防守壓制。「他們在每個位置上體型都很大，不僅僅是手臂長，還擁有側翼要求的所有體能，這尤其在第四節發揮了很大的作用。」

柯爾說，不喜歡勇士的開局，球隊缺乏能量和精神，在第一節就陷入了困境。但喜歡替補球員表現。他們在次節打得很好。「主力隊員第三節也做出了回應。我們在戰鬥，但無法在需要的時候得分並結束比賽。」

柯爾說，在面對末節比數非常接近、只有個位數分差的比賽時，勇士做得不好，勝率只有50%，所以勇士戰績22勝22負是有原因的。「執行力不夠好，我必須讓他們更好組織起來，在最後階段找到更好的投籃機會。」

勇士 柯瑞 費城

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