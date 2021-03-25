加州商會公布「工作殺手」名單 反對多項灣區議員提案

加州商會反對多項灣區議員的提案。圖為州眾議員羅達倫。（記者陳程威╱攝影）

立場偏向企業以及主張更少政府管制的加州 商會在日前發布了一年一度的「工作殺手」名單，用以指責加州不利商業的相關法案，與往年無異，立場偏向於勞工 與進步派的多位灣區議員的提案成功入選。

在勞工保護方面，包括州眾議員羅達倫（Evan Low）的AB95號提案、州參議員柯提斯（David Cortese）的SB213提案，都因提高勞工權益而被商會指責為增加雇主支出。其中AB95號提案，規定在僱股配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、孫子孫女或家庭伴侶死亡時，不論雇員為雇主工作多長時間，雇主都必須為雇員提供喪假。商會指責這將增加雇主的負擔，同時會開闢新的針對雇主訴訟的法律途徑。

其中，獲得加州護士工會強力背書的SB213號提案，將會為醫療工作者提供由工作造成的損傷的工傷給付。商會則指責這會造成公私立醫院支出的大幅增加。

加州護士工會表示，SB213法案不只是工作場所安全議題，而是性別平等的議題。工會指出，在男性主導的行業，如警察以及消防員等都獲得了工作補償的權力。根據護士工會調查，目前90%的護士行業從業人員都是女性。「女性應該獲得跟男性相同的保護。」

同樣，備受矚目的醫保 改革也成功入選商會的反對名單。州眾議員卡拉（Ash Kalra）和李天明（Alex Lee）的AB1400提案，即「加州全民醫保」議案，也遭受商會的強烈反對。商會指責「加州全民醫保」耗資巨大，最終會由納稅人買單。對於醫保的花費。

加州護士工會表示，全新的加州醫保將通過削減以盈利為目的現行保險體系造成的臃腫、浪費和低效，為每個家庭和企業每年節省數千元的醫療費用。

對於商會的指責，卡拉在個人社交媒體表示，「工作殺手」這一名稱並不準確，這個名單更合適的稱呼應是「高額利潤殺手」、「不公正待遇殺手」、「放松管制殺手」、「巨大的收入不平等殺手」。

李天明反對商會的說法。他表示，這意味著「企業寧願成為已開發國家中的次等民眾（pariah），由企業自身而不是政府去支付員工的醫療保險。」