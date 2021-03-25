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加州商會公布「工作殺手」名單 反對多項灣區議員提案

記者陳程威／聖荷西報導
加州商會反對多項灣區議員的提案。圖為州眾議員羅達倫。（記者陳程威╱攝影）
加州商會反對多項灣區議員的提案。圖為州眾議員羅達倫。（記者陳程威╱攝影）

立場偏向企業以及主張更少政府管制的加州商會在日前發布了一年一度的「工作殺手」名單，用以指責加州不利商業的相關法案，與往年無異，立場偏向於勞工與進步派的多位灣區議員的提案成功入選。

在勞工保護方面，包括州眾議員羅達倫（Evan Low）的AB95號提案、州參議員柯提斯（David Cortese）的SB213提案，都因提高勞工權益而被商會指責為增加雇主支出。其中AB95號提案，規定在僱股配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、孫子孫女或家庭伴侶死亡時，不論雇員為雇主工作多長時間，雇主都必須為雇員提供喪假。商會指責這將增加雇主的負擔，同時會開闢新的針對雇主訴訟的法律途徑。

其中，獲得加州護士工會強力背書的SB213號提案，將會為醫療工作者提供由工作造成的損傷的工傷給付。商會則指責這會造成公私立醫院支出的大幅增加。

加州護士工會表示，SB213法案不只是工作場所安全議題，而是性別平等的議題。工會指出，在男性主導的行業，如警察以及消防員等都獲得了工作補償的權力。根據護士工會調查，目前90%的護士行業從業人員都是女性。「女性應該獲得跟男性相同的保護。」

同樣，備受矚目的醫保改革也成功入選商會的反對名單。州眾議員卡拉（Ash Kalra）和李天明（Alex Lee）的AB1400提案，即「加州全民醫保」議案，也遭受商會的強烈反對。商會指責「加州全民醫保」耗資巨大，最終會由納稅人買單。對於醫保的花費。

加州護士工會表示，全新的加州醫保將通過削減以盈利為目的現行保險體系造成的臃腫、浪費和低效，為每個家庭和企業每年節省數千元的醫療費用。

對於商會的指責，卡拉在個人社交媒體表示，「工作殺手」這一名稱並不準確，這個名單更合適的稱呼應是「高額利潤殺手」、「不公正待遇殺手」、「放松管制殺手」、「巨大的收入不平等殺手」。

李天明反對商會的說法。他表示，這意味著「企業寧願成為已開發國家中的次等民眾（pariah），由企業自身而不是政府去支付員工的醫療保險。」

加州 醫保 勞工

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