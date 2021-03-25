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「紅花石電影節」線上舉行 首推中國單元

記者李榮／灣區報導
紅花石國際電影節今年將改為線上舉行。（取自官網）
紅花石國際電影節今年將改為線上舉行。（取自官網）

每年4月份都在莫干山與吉爾洛舉行的紅花石國際電影節（Poppy Jasper International Film Festival），今年因疫情的關係，預計於4月7日至4月20日，透過watch.eventive平台直播舉行。今年除了展映來自世界各地38個國家和地區的170多部影片外，還推出電影教育活動，包括青少年電影節、本地電影人影展、圓桌會議、女性電影人論壇、美國電影論壇等，另外電影節也推出「中國單元」，有多部中國電影參展，並且還有中國文化展示等活動。

紅花石國際電影節是主流電影節之一，2019年美國紅花石國際電影節獲得美國電影論壇「Fest Forums」認定為「最佳電影節」。每年紅花石都邀請好萊塢大咖參加圓桌會議和論壇，今年派拉蒙音樂部總經理史賓洛夫（Randy Spendlove）和格萊美獲獎老牌低音歌手瓊斯（Polo Jones）還將聯手，為紅花石作曲。

此外，今年紅花石國際電影節還將推出「中國單元」。 紅花石國際電影節組委會成員、中國單元主席宋姍珊 （Shanshan Whittall）指出，中國單元有三大部分，包括電影展映、電影圓桌會議和中國文化展示。電影展映精選兩部長片和五部短片， 除了有來自中國的本土電影，也特別邀請來自舊金山州立大學電影系兩部在中國拍攝的短片。而且題材非常多樣，包括紀錄片，驚悚片和劇情片。

電影圓桌會議也邀請發行電影「奪冠」、「拆彈專家2」的中國發行公司捷成華視網聚副總裁王欣，以及曾出品「我不是藥神」涉及多產業鏈新媒體電影投資製作公司-北京啟泰遠洋文化傳媒有限公司高級副總大衛、「流浪地球」副導演，柯珂等多人，分享中國市場前景，以及發行製作合作方式，與外國導演在中國的發展機遇。

 另外，活動中還有京劇、豎琴獨奏、旗袍秀、傳統民族舞、京劇服裝展示等中國文化展示。電影節網址：pjiff.eventive.org/welcome。

電影 中國 美國

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