3/24「同酬日」 美國女性多工作83天才與男性同薪

美國女足隊長拉皮諾就性別薪資不平等於國會聽證會作證。（視訊截圖）

2021年同工同酬日（Equal Pay Day）是3月24日，這一天象徵著女性要想獲得與男性相同的收入，必須多工作83天。根據全國女性法律中心數據，全美女性的收入僅為男性的82%。因為性別工資的差距，從今日（24日）開始職業生涯的女性，一生中會因性別工資差距而損失超過四十萬元。

疫情 又對女性造成了更為嚴重的打擊。根據麥肯錫 （McKinsey）和牛津經濟研究院（Oxford Economics）的研究顯示，女性的就業市場需要到2024年才能恢復到疫情之前的水平，相比男性整整晚了兩年。

美國 女足隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）24日在國會關於性別收入不平等的聽證會上表示，即使是獲得過四次世界杯冠軍的美國女足，比賽的獲勝獎金，奪冠獎金以及其他獎勵上仍然少於美國男足。「無論妳有多優秀或者傑出，妳無法逃脫這個系統性的性別收入不公。」

灣區 的三位女性國會眾議員都就性別收入差距發表了看法。代表灣區國會第14選區，同時也是國會民主黨女性黨團聯合主席的斯佩儀（Jackie Speier）表示，工資的性別差距並不是由女性的選擇造成的。

她表示，今年的性別同工同酬日設定在3月24日，這就意味著女性為了獲得跟男性同樣的收入必須每年比男性多工作3個多月。這是關於歧視和懦弱的法律的議程。「當沒有帶薪假期、可負擔的兒童保育以及懷孕設施時，妳不是在做選擇，妳是在被逼迫。」

她表示，這無關女性是否足夠優秀，有害的薪酬差距使得任何地位都不能保護女性免受不平等的折磨。「任何女性包括女性運動員都應該享有平等。」

斯佩儀說，女性不論是任何領域任何行業的收入都比男性要少。「學士學位的女性收入比高中學歷的男性低，研究生學歷的女性比學士學位的男性收入低。」

代表灣區國會第18選區的艾許（Anna Eshoo）表示，今年的同工同酬日設定在3月24日，象徵著在新的一年裡，女性必須多工作的日子才能掙到男性去年的工資。「這是不可接受的。」她指出，是時候通過「工資公平法案」來保障同工同酬。

代表聖荷西的國會議員羅芙根（Zoe Lofgren）表示，性別工資差距繼續傷害美國的女性和家庭，特別是有色人種女性和家庭。必須採取行動遏制這種不公正現象。