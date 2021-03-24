光天化日下 舊金山女遭車撞搶劫

」你們是被愛的！」女子在舊金山暴力搶劫事件後對襲擊者表示同情。（電視新聞截圖）

在全國反亞裔 仇恨集會參加人數創下紀錄的這一天，舊金山 一名女子講述了發生在白天的一起戲劇性的搶劫和襲擊事件，她當時被一輛逃逸的汽車拖拽，之後又被摔倒在街上。

受害人克拉麗斯（Clarisse）日前被三名身分不明的嫌疑人在光天化日之下襲擊後受傷，她的右眼周圍及手臂上有深紫色的瘀傷，手和腳上也有割傷和擦傷。

這是她和朋友21日下午從教堂走回家時發生的事情。據目擊者稱，在Polk街和Bush街的十字路口，克拉麗斯被三名嫌疑人從後面接近，包括一名戴橙色滑雪 面具的男子。其中一人攫住她的手提包，但她不僅沒有鬆手，反而勇氣驟增地緊緊抓住手袋不放。

為此她在臉上挨了三拳，但即便如此，克拉麗斯還是執意要拿回自己的包，她將身體撲掛在逃逸中車輛的側旁，被拖到了大街上。當車子突然顛簸時，她倒在了人行道上。

一位名叫弗利曼托（Benjamin Freemantle）的男子從附近一棟公寓樓拍攝的視頻顯示，當時就有目擊者趕來幫助她。

克拉麗斯希望犯罪者被捕獲，正義得以伸張，但她相信是對上帝的信仰讓她度過了這場考驗。她也把這個信息傳給了犯罪者：「你們要知道你們是被愛的，要知道有人在等著幫助你。我知道現在都很困難，但我們需要讓一切恢復原狀，讓人們回去工作和上學，一忙起來他們就不會覺得需要找點茬。」

克拉麗斯不知道這次襲擊是否出於仇恨，但她的朋友也受了輕傷，朋友認為仇恨可能是動機。克拉麗斯感激警方正在對此進行調查。