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涉劫殺75歲華翁 2嫌認罪聽證會延至4月

記者劉先進／屋崙報導
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兇嫌貝利（Teaunte Bailey）認罪聽證會，延遲到4月舉行。（阿拉米達縣警供圖）
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兇嫌貝利（Teaunte Bailey）認罪聽證會，延遲到4月舉行。（阿拉米達縣警供圖）

阿拉米達縣高等法院法官鮑文（Colin，Bowen）23日表示，涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兩個兇嫌貝利（Teaunte Bailey）和布里頓（Elbert Britton），將延期到4月6日舉行認罪聽證會(plea hearing)。

聽證會通常有三種結果，認罪，不認罪或不抗辯（no contest）。

23日的庭審從早上9時開始，由於有太多案件同一天進行，法官鮑文一度混淆數個被告姓名。貝利的辯方律師要求準備更多案頭工作，希望將聽證會延遲兩周。最終，鮑文決定，被指控犯有搶劫謀殺罪的貝利的認罪聽證會，將延遲到4月6日早上舉行。由於貝利此前在保釋或自簽保期間犯罪，其撤銷緩刑聽證會，也一起延遲到6日。

鮑文還表示，同樣多個指控在身的布里頓，其認罪聽證會和釋放社區監管後的聽證會，也延遲到6日早上。根據阿拉米達縣監獄系統的訊息，兩人都被關押在東灣的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），目前不得保釋。

75歲的何柏住在屋崙美麗湖附近的Adams Point社區。9日早上6時50分，何柏到社區內的Jayne路和Perkins街路口晨練散步。26歲的屋崙居民貝利靠近何柏實施搶劫。在過搶劫過程中，將何柏推倒在地。老人頭部不幸撞到人行道，導致導致頭部外傷和腦損傷。貝利迅速跳上車逃跑。其同夥、駕車司機就是56歲的布里頓。

何柏當天就被醫院宣布腦死亡。三個女兒先後從東岸趕到灣區，見父親最後一面。阿縣地檢處表示，他於11日因傷勢過重不治身亡，社區極為震驚。何柏鄰居、華人Susan特地在老人遭遇搶劫處設置簡單祭祀台，社區居民紛紛獻上鮮花和蠟燭悼念。

警方於事發當天、9日下午5時許將貝利逮捕。貝利被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪和特殊指控，包括對長者的犯罪和在保釋或自簽保期間犯下罪行。

屋崙警方表示，貝利有侵犯傷害亞裔老人的歷史。但沒有說明具體是哪個案件。根據阿縣提供的資料，極可能與一起在屋崙的搶劫有關。他被指控在2月19日犯下搶劫和襲擊罪，闖入老年公寓，大力推搡72歲的受害者，搶走手機，偷走物品。

布里頓在12日下午2時被捕。被捕時，警方從他身上搜查到何柏的財物。他被指控二級搶劫、一級和二級入室盜竊、接收贓物和非法駕駛或非法奪取他人車輛。他還遭指控違反社區監管，保釋期間犯下特別攻擊罪等。

何柏被搶劫謀殺案中的司機布里頓，其認罪聽證會也將延遲到4月。（阿拉米達縣警供圖）
何柏被搶劫謀殺案中的司機布里頓，其認罪聽證會也將延遲到4月。（阿拉米達縣警供圖）

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