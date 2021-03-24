屋崙燭光守夜 悼亞城槍案受害者：銘記傷痛 緬懷在心

23日晚，在屋崙華埠的麥迪遜廣場公園，數百市民舉行燭光守夜悼念活動「從灣區到亞特蘭大，銘記傷痛，緬懷在心」。（亞太環保網絡供圖）

亞特蘭大 三家按摩院遭遇白人兇手龍恩（Robert Aaron Long）濫殺，八人喪生，其中六人為亞裔 。21歲的龍恩自稱有性癮，因抗拒不了性癮才出手行凶，曾做過治療。亞太環保網絡（APEN）等機構組織數百市民，23日晚在屋崙華埠的麥迪遜廣場公園（Madison Square Park），舉行燭光守夜悼念活動「從灣區到亞特蘭大，銘記傷痛，緬懷在心」。

市民紛紛獻上鮮花和蠟燭，也有人寫下文字，悼念濫殺中的逝者。舉辦方希望在活動結束後，在屋崙市內展出一件集體藝術作品。

社區各界呼籲，喬治亞州和全國各地的民選官員們必須大聲疾呼去反對針對亞裔社區的仇恨和暴力，並為受害者家庭提供支持，使他們能夠消化悲痛與療傷。與此同時，須建立幫助受害者的賠償基金、提供富有文化同理心的心理健康服務以及倖存者所要求的解決辦法。

「我們還需要認識到，消除種族主義需要進行長期的、由社區主導的投資 。只有這樣，才能使得所有的社區獲得繁榮發展的必要元素。許多亞洲移民剛到美國，社區往往資源不足，需要彼此之間競爭工作、學校和住房的機會，由此造成了與周圍社區之間的緊張關係。因此，為了消除不平等和種族主義，必須將資源優先投資到這些需求中來。」