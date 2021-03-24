反仇視亞裔 舊金山4大團體華埠辦遊行

僑社人士集體呼籲公眾積極參加本周六的大遊行。（記者黃少華／攝影）

駐美中華總會館、舊金山中華總商會、慰安婦正義聯盟、韓裔金氏家族基金會等四大團體，將於27日（周六）聯合贊助舉行集會遊行 ，主題為「停止暴力！停止仇視亞裔 ！」。

慰安婦正義聯盟共同主席郭麗蓮法官於23日的聯合記者會上說，當天上午11時至中午12時，首先在華埠聖瑪麗廣場慰安婦紀念碑前集會，為遭受仇恨暴力而遇難的亞裔默哀。受疫情限制，聖瑪麗廣場內只允許聚集60人。但廣大民眾可以在聖瑪麗廣場外圍聚集，待集會結束後一同遊行至市中心聯合廣場。她預期有1000人以上參加。

郭麗蓮指出，這次集會遊行有三大目標。一是哀悼亞裔受害者，包括日前亞特蘭大槍擊案的遇難者。二是聯合和團結華人 、韓裔、猶太裔、白人、非裔等各族裔，致力於停止仇恨和性別歧視。三是由美國少林柔功門龍獅團國術總會教授公眾基本的武術用於自衛。總領隊李彪和師傅歐德基等人在記者會上做了講解。

本次集會遊行的總籌畫李殿邦希望不只有這一次遊行，而是「持久戰」。具體的遊行路線將刊登在3月26日的「世界日報」。組織者將為參加人士提供飲用水。參加人士要穿輕便的鞋、戴口罩、保持適當的社交距離。

「福建人在灣區」創辦人楊寶海（Harvey Yang）說，年輕一代至少500人當天也將於11時在市政中心廣場集會，然後沿市場街遊行至聯合廣場，並希望參加者人數達到1000人以上。他要告訴社會，華人不惹事，但也不怕事。如果這次再不團結展現出效應，恐怕以後就沒有機會了。

駐美中華總會館總董司徒仲山表示，反對仇視亞裔的烽火已經燃遍全美各地。本地僑社不能袖手旁觀，而是要呼應各地的活動，聯合起來，傳遞遏制仇視和暴力的訊息。他指出，美國自立國以來，對亞裔的仇視不但沒有減少，反而變本加厲。華人應團結消除社會上的種族偏見意識。

慰安婦正義聯盟共同主席鄧孟詩退休法官指出，在美中兩國「冷戰」和新冠疫情衝擊之下，美國社會一些人對華人有很多負面和歧視的話語。她認為，華裔在美國面臨著失去基本人權、自由和安全的風險，要為此打擊「白人至上」主義。這是她1967年移民來美之後，種族問題和影響華人最緊張的時候。很多人都說要帶武器上街。

東灣台山同鄉會主席馬作林強調，他會帶上屋崙華埠治安巡邏隊的隊員，穿好制服過來舊金山參加遊行。他說，移民來美22年來，一直看到亞裔受歧視，尤其是新冠疫情大流行之後浮現出更多罪案。如果華人不站出來自保，說更多漂亮的話也沒用。他還期待更多人加入，使屋崙華埠治安巡邏隊壯大到百人規模。

舊金山中華總商會監事長袁曾楚萍說，社會各界應積極參加本周六的遊行，呼籲停止對亞裔的仇恨犯罪。

駐美中華總會館主席團成員朱汝湛、舊金山警察委員余健全、舊金山灣區中國統一促進會副理事長雷振澤、聯合維和團創辦人雷千紅，也鼓勵華人團結，展現出不可欺的態度。