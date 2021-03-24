疫情、房價飆升雙重打擊 東聖荷西住房困境加劇

正在進行施工的東聖西某處工地。（記者陳程威╱攝影）

3月是新冠疫情 在聖荷西 爆發的一周年。在過去的一年間，疫情進一步加大聖荷西的住房危機。一方面是不斷走高的房地產市場的價；另一方面是疫情不成比例的影響了東聖荷西，95116、95121、95122和95127是聖縣新冠感染率和死亡率最高的郵區之一。根據聖他克拉拉縣最新數據，這四個郵區號人口僅占聖縣人口的10%，但占因新冠死亡人數的20%。

東聖荷西地區的住房權益組織，「維納斯行動」（Vecinos Activos）和住房倡導人士23日舉行了關於支持建立「社區購買機會法案」（Community Opportunity to Purchase Act）的計畫，用以將防止租戶流離失所，並促進社區擁有的可負擔住房的建立和保存。

主持人波提洛（Andrea Portillo）表示，在東聖荷西有3800女性面臨無家可歸。許多女性跟兒童都不得不住在住在車裡。新冠疫情使得整個狀況變得更加艱難。她表示，必須要確保聖荷西通過類似的法案，使得政策資金能夠更加的傾向於幫助當地的弱勢族群，不讓他們被仕紳化所影響。

社區領袖璐娜（Laura Vásquez）則表示，作為三個孩子的單親媽媽，新冠疫情嚴重影響到了她的生活。不僅僅是因為疫情而失業，還因為經濟不穩定影響了全家人的精神與心理健康。由於沒有穩定的住房，支付不了帳單 ，使得她的大兒子必須要在上大學與工作貼補家用之間做出了選擇。璐娜說，必須要以社區為中心，制定解決居民的住房困境。

小商店主福蘭格表示，即使夫妻二人都從事全職工作，但在聖荷西買房依然是一個遙不可及的夢想。（記者陳程威╱攝影）

小商店主福蘭格（Jackie Franco）表示，即便自己跟丈夫辛苦地做著全職工作，但是卻完全買不起東聖荷西的房子。「我們無法與大地產商們、億萬富翁們競爭。」福蘭格談到了自己在三年前，由於當時房東賣房，自己被逼遷的故事。

她希望政府可以及時出台相關的政策，確保東聖荷西的居民們不會因為不斷上漲的房租以及高額的生活成本而被趕出這個從小長大的社區，「這是我成長的社區。」

從小在東聖荷西長大在社區已經居住了14年的社區領袖查維茲（Norma Chavez）表示，因為不斷上漲的房價以及生活消費，自己十分擔心無法繼續住在這裡，也無法完成在東聖荷西買房的夢想。在疫情之間最為艱難的不只是經濟上的窘迫，而是在不斷跟孩子們解釋為什麼無法支付帳單等令人心碎的時刻。