亞太裔學委讚亞裔歷史入課綱 「從教育改革歧視」

多學區委員認同在學校加強族裔教育的課程。左起Rosa Kim、張琛、梁沈詩薇、Naomi Nakano-Matsumoto。（記者李榮／攝影）

近來對於亞太裔的歧視與暴力事件頻傳，多位亞太裔學區 委員23日召開記者會，強調反歧視與反暴力的立場，並且希望透過亞裔 歷史入課綱的機會，讓更多人認識亞太裔的文化與貢獻，也讓亞太裔美國 人認識自己。亞太裔學區委員協會（APISBMA）會長張琛提醒，很多華人移民本身，也可能會不經意有一些帶有種族歧視的言語及態度，「我們是孩子的學習榜樣，做父母的也要注意」。

依照亞太裔學區委員協會的資料顯示，加州有超過75萬亞太裔、菲律賓裔和亞太裔島民學生就讀於K到12公立學校，占加州學生總數的12%。亞太裔學生的需求多種多樣，但經常被忽視。

協會指出，從淘金熱時代對中國移民的不人道政策和待遇開始，到排華法案、二戰期間日裔美國人的監禁，以及九一一恐怖襲擊後針對亞裔穆斯林和錫克教徒的暴力活動等，亞裔長期以來一直經常受到歧視，「我們必須承認、學習和教導這一歷史，不要重蹈覆轍。因為，學校不僅有義務為學生做好學業準備，而且有義務為全球公民、參與公民責任奠定基礎，同時提供包容性課程，突出API和其他代表性不足的社區歷史。」

張琛指出，加州教育委員會這個月18日剛通過族裔研究（Ethnic Studies）的課綱，今年新學年度起會在公校提供族裔的課程供選擇，也讓更多孩子學習包括亞太裔等不同族裔文化與歷史。亞太裔學區委員協會對此非常振奮，畢竟加深了解就是前進的重大一步。洛斯蓋圖—薩拉度加聯合高中學區下學年度開始會開一學期的九年級選修課。

她表示，就如同很多非裔美國人曾經歷被警察無來由攔下、或是從小買東西時就被母親被告誡一定要留下收據以免惹上麻煩，美國的族裔問題錯綜複雜，種族歸納（profiling）的情況也在所多有。族裔的教育非常重要，讓社會更為多元包容。

庫比蒂諾聯合學區委員梁沈詩薇（Sylvia Leong）指出，很多亞太裔對於自己的文化也不是那麼了解，「如果沒有足夠的認識，其實就好像我們在看鏡子，可是卻沒法看到鏡中的自己，而是別人告訴你，你是什麼。」她說，有些移民從可能從較為單一種族的社會，例如從中國大陸剛來美國，不知道在美國其實有非常多細微的種族問題與族裔之間的差距。

韓裔的佛利蒙聯合高中學區委員Rosa Kim也表示，很多韓裔美國人對於自己的歷史都不了解，「美國是我們的家，是我們下一代的家，學校應該提供更多這類的課程。」

日裔的佛利蒙聯合高中學區委員中野-松本（Naomi Nakano-Matsumoto）表示，自己是第三代亞裔美國人，家族在美國已經超過一百年，有些親戚雖是相同的姓氏（last name），但已經是藍眼睛、外表非日裔。她認為族裔研究非常重要，特別是亞裔其實非常多元，有超過100多種語言，至少50多個族裔，「我們希望亞裔美國學生能夠知道他們從哪裡來，祖先是什麼樣的文化背景，希望他們能為自己的文化感到驕傲。」