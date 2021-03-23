康縣開放50歲以上居民打疫苗 繼蘇拉諾縣後灣區第2縣

康曲柯士達縣22日宣布50歲和50歲以上民眾可以開始接種疫苗。（Getty Images）

在新冠疫苗 供應量不斷增加、大部分長者和第一線必要行業勞工已接種疫苗的情況下，康曲柯士達縣22日宣布開放給50歲和50歲以上民眾接種，是繼上周蘇拉諾縣之後，灣區 第二個開放給50歲以上居民接種疫苗的縣。

即日起，康曲柯士縣和蘇拉諾縣50歲和50歲以上居民，無論是否有潛在健康問題，都可以開始預約接種疫苗。灣區其他縣可接種疫苗的資格目前仍停留在65歲以上和16到64歲有健康問題的居民。

康縣衛生局局長法尼塔諾（Chris Farnitano）發表聲明說：「本縣疫苗接種工作進行得十分順利，因此決定進一步擴大接種資格給本縣其他弱勢群體。」

數據顯示，康縣是灣區已符合資格者接種疫苗人數增加最多的縣。截至22日，康縣超過三分之一16歲以上居民已至少接種一劑疫苗，其中96%是75歲以上長者。相較其他縣，聖他克拉拉縣75歲以上長者只有69%接種了疫苗，舊金山為71%，阿拉米達縣為74%。估計康縣擴大給50歲以上居民接種疫苗，將使他們接種疫苗的人數增加一倍。

康縣縣議會議長柏格斯（Diane Burgis）說：「本縣最近每周收到的疫苗愈來愈多，我們期待幾個月後，不必再有任何資格規定，任何人都可以接種。」

有別於灣區其他地區疫苗短缺，康縣過去一周除了收到加州 分發的疫苗，還收到來自聯邦的1萬4000劑疫苗。聯邦這批疫苗是透過限定的聯邦合格社區醫療中心提供給醫療資源不足和受疫情影響最嚴重的社區。舊金山本周收到的疫苗數量也比平常多出3000劑，總數增加為1萬6260劑。

聖他克拉拉縣因為疫苗短缺，已連續三周取消民眾的第一劑疫苗接種預約，上周取消了凱瑟醫院（Kaiser）約9000個預約。聖他克拉拉縣發言人說：「我們了解這個情況為已經預約的民眾造成許多挑戰和挫折，我們會盡一切可能避免再次發生。」

康縣和蘇拉諾縣提前擴大民眾接種資格，與加州新增病例與住院人數穩定下降的趨勢一致，加州更多縣因此得以進一步重開。繼聖馬刁縣上周率先進入橙色級別，聖他克拉拉縣、舊金山和馬連縣本周也有望跟進。