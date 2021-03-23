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金山華埠地下室爆炸失火 2800戶停電 商戶損失不少生意

記者黃少華／舊金山報導
市德頓街美國銀行前的地下室發生爆炸並散發出滾滾濃煙。（圖片由李兆祥提供）
市德頓街美國銀行前的地下室發生爆炸並散發出滾滾濃煙。（圖片由李兆祥提供）

舊金山華埠市德頓街夾華盛頓街路口美國銀行門前的地下室於3月22日上午10時左右發生爆炸，並引發一級火警。滾滾濃煙從一個污水井口冒出。多輛消防車到場封鎖華盛頓街和企李街之間的市德頓街路段，用了大半個小時撲滅火勢和濃煙，爆炸事件致2800個用戶停電，沒有人受傷。

太平洋瓦電（PG&E）發言人陳凱珊（Fiona Chan）表示，為升級市德頓街908號和925號門前的地下電器設備，PG&E原計畫從3月21日晚上7時至3月22日上午7時之間進行施工，並為此在附近路段停電。然而，3月22日上午試圖恢復供電後不久就發生爆炸。具體原因仍在調查中。

陳凱珊說，受此次爆炸事故影響，從華埠至漁人碼頭約有2800個PG&E用戶停電。截至3月22日傍晚5時左右，PG&E已經通過各種方法為約2100個用戶臨時恢復供電。另外約700個用戶也預計於3月23日凌晨1時左右臨時恢復供電。PG&E已經在事發路段安裝三個臨時發電器來幫助用戶臨時恢復電力。搶修工作需要大約三天來完成。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）的辦公室表示，事發後已經持續與PG&E保持溝通，掌握搶修進度。

事故直接波及遠東商場所在大樓的所有用戶。作為業主的華埠街坊會主席李兆祥形容，濃煙讓整個天空灰濛蒙。消防局讓整棟大廈一度所有商戶都疏散出來，並且用化學泡沫迅速控制並撲滅火勢和濃煙。

不過，濃煙散發出了刺鼻的氣味，粉塵鋪滿了附近商戶的店內。加上停電時間大幅延長，包括遠東商場、米蘭服裝店、地鐵站奶茶店、金華餐廳等眾多商戶都無法繼續營業。

其中，兩家餐飲業商戶冰箱內的食物由於長時間停電恐將壞掉。地鐵站奶茶店東主劉小姐和金華餐廳東主黃先生都無奈地指出，食物大量壞掉讓他們損失相當大。停電更是讓他們整天無法營業。加上過去一年受新冠疫情衝擊，他們對近期的經營前景感到相當悲觀，希望政府積極給予協助來獲得補償。

消防員向業主李兆祥（右二）及受影響的商戶劉小姐（左二）了解情況。（記者黃少華／攝...
消防員向業主李兆祥（右二）及受影響的商戶劉小姐（左二）了解情況。（記者黃少華／攝影）
兩名堂食顧客在金華餐廳用餐時聽到爆炸聲後，放下食物立即逃離現場。（記者黃少華／攝...
兩名堂食顧客在金華餐廳用餐時聽到爆炸聲後，放下食物立即逃離現場。（記者黃少華／攝影）
PG&E和消防局人員在事發地搶修。（記者黃少華／攝影）
PG&E和消防局人員在事發地搶修。（記者黃少華／攝影）

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