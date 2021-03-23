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加州新規：學校教室桌距可從6呎減為3呎

編譯組／灣區22日電
加州採用教室桌椅保持3呎距離規定。但洛杉磯聯合學區已與教師工會達成協議，規定桌與桌之間距離間隔仍維持為6呎。(美聯社)
加州採用教室桌椅保持3呎距離規定。但洛杉磯聯合學區已與教師工會達成協議，規定桌與桌之間距離間隔仍維持為6呎。(美聯社)

加州學校教室將可採用州府新準則，教室內學生桌與桌之間的距離可保持3呎距離，而非原規定的6呎。學校官員正在研究，因新冠疫情學校關閉一年、準備重啟校園時，如何實施新社交距離規定。

就在聯邦衛生官員宣布新規的隔日，州府20日宣布加州教室社交距離新規定。美國疾病防治中心建議，在大部分學校、甚至是病毒傳播率高的社區，只要學生與教師都戴口罩、並採取其他防護措施，教室桌與桌距離可保持3呎空間。

不過，儘管聯邦衛生部門與州府都建議採用書桌保持3呎距離規定，但地方教育當局對教室內桌椅距離的規定可自行有最終決定權。根據「洛杉磯時報」報導，全美第二大學區的洛杉磯聯合學區表示，將持續採取教室保持6呎規定。

加州部分學區可能將採用州府建議新規。但許多學區包括洛杉磯聯合學區，已與教師工會達成協議，規定桌與桌之間距離間隔仍維持為6呎。洛杉磯聯合學區總監伯納(Austin Beutner)表示，CDC最新準則將不會改變學區目前重啟計畫，學區的挑戰是如何說服家庭，讓他們信任學區是安全的，而不是找其他方法、把更多學生塞進教室。

洛杉磯去年新冠疫情飆升，但今年1月感染確診率降低，洛杉磯市長賈西堤(Eric Garcetti)表示，這一年來，他第一次感覺到有希望。隨著疫苗接種人數增加，洛杉磯與加州其他郡縣已開始放寬限制，允許餐廳、電影院與健身房，在有限容量情況下重啟。賈西堤指出，洛杉磯陽性確診率為1.9%，估計目前約有半數到三分之二人口已有抗體，可能是因為曾感染新冠病毒，或是已接種疫苗。因此，現在是非常樂觀的時刻。

加州公共衛生部門21日宣布，加州過去7天確診率為1.8%。賈西堤上周表示，若加州更早開始專注在替大部分弱勢社區施打疫苗，則可避免大量染疫喪生人數。州長紐森最初是以居民年齡與專業，嚴格限制疫苗接種族群。之後，他已為加州最窮困地區居民，預留40%疫苗劑量總數。

學區 加州 洛杉磯

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