增幅12倍 內華達縣近太浩湖小鎮疫期遷入130金山家庭

舊金山 居民2020年新冠疫情 期間的遷出比例情況高於2019年，自舊金山搬走的新居民，傾向搬到可負擔且較不擁擠城鎮。許多地區都可見到來自舊金山的新搬進居民，人數是前一年的兩倍。其中，內華達縣靠近太浩湖的山中小鎮特拉基(Truckee)湧入最大增幅的舊金山家庭居民。

「舊金山紀事報」根據美國郵政局家庭遷出舊金山、搬到美國其他地區的郵遞區號進行統計。數據顯示，2020年8月與前一年同期相比，前20大自舊金山移出的郵遞區號中，有19個在加州 。選擇去年8月，是因為該時期是舊金山疫情遷徙高峰期。

內華達縣太浩湖附近的特拉基，是舊金山居民家庭遷進數量增幅最大的地區。2020年8月，這個山林小城從舊金山搬進了近130個新家庭，而2019年8月僅有11個來自舊金山的家庭遷入，幾乎增加了12倍。此一發現也證實了房地產經紀人報告，特拉基─太浩湖地區房屋銷售於去年夏天暴增，導因於許多灣區居民渴望更接近大自然，以及尋找在家工作新環境選擇。

其他在疫情期間獲得更多人口遷入的城市還包括東灣城市丹維爾(Danville)、聯合市(Union City)、佛利蒙(Fremont)。南加州遷入最多原來居住在舊金山居民的郵遞區號城市包括聖地牙哥、棕櫚泉。

這些數據顯示，有越來越多證據發現，所謂「加州移出潮」(CalExodus)、由部分富有科技領袖如馬克斯(Elon Musk)等帶動、加州人在疫情期間移出到較少公衛限制避稅天堂的說法，事實上並不真實。「加州政策實驗室」(California Policy Lab)先前所做研究指出，2020年前三季度、疫情期間離開舊金山的灣區居民中，有很大比例是搬到加州其他地點，而非離開加州。

此外，紀事報近來也發現，大部分於2020年3-11月期間、自舊金山遷出居民，是搬到灣區或加州其他地區。相比之下，舊金山居民搬到其他州大都會城市的比例下降。例如位在紐約曼哈頓的富裕社區雀兒喜(Chelsea)，2020年8月自舊金山搬入的人數，比上一年同期減少70%。在波士頓、西雅圖、丹佛等城市，去年8月自舊金山遷入的新居民總數，也少於2019年。

德州休士頓則是在排名前20大舊金山居民搬入城市中、唯一不在加州的郵遞區號。位在休士頓是中心西邊的郵遞區號77043，排名第15，2020年8月來自舊金山遷入家庭數量，比前一年大增300%。