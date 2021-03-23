「刪Q」、「瑤滾」 綠營僑社反報復性罷免

台灣基進立委陳柏惟。（本報檔案照片）

近來台灣 政壇發起連串「報復性罷免」，部分美西僑界人士也出聲反對，認為如此「冤冤相報」，只會讓台灣持續內耗，裹足不前。綠營僑領認為，包括立委陳柏惟、吳思瑤等提出來被罷免的議員，其實是年輕世代的優質民代，「胡亂罷免的政治操作，令人感到不安及失望。」

民進黨立委吳思瑤。（本報檔案照片）

立委陳柏惟、吳思瑤等人正面臨罷免，其中陳柏惟過去被稱為「3Q哥」，現在罷免運動則為「刪Q」；吳思瑤的罷免行動則被稱為「瑤滾」。僑務諮詢委員、美西民進黨執行委員周信結表示，國家安全問題是台灣最重要的議題之一，而陳柏惟長期關心「對抗中國、台灣安全」等議題，同時熱衷支持台灣棒球、與電影文化拍攝，在立法院表現可圈可點，是優質委員。而吳思瑤擔任過三屆市議員，目前是第二任立委，她曾提出多項優質法案，還推動地方創生會報、國家雙語教育、科技部數位計畫、國家設計學院、國家採購制度更新等。

周信結指出，許多海外鄉親對於兩人的罷免案都「看不下去」，已成立的海外吳思瑤後援會，包括舊金山灣區在內，在洛杉磯、聖地牙哥、紐約、多倫多等城市，也都組織美加地區愛瑤後援會，「成員有海外各地的小英後援會領袖、行政院顧問、醫師、教授、商會、台灣會館、客家協會前總會長、現任分會長，以及資深僑務榮譽職人員。等台灣愛瑤號角響起，我們會全力在美加地區相挺，和台灣民眾一起守護吳思瑤。」

他進一步表示，當香港 人民為反中共 霸權爭取自由，50位民權鬥士遭到起訴、中共又全面改寫香港律法企圖控制香港時，台灣人應該更加珍惜過去大家流血流汗才爭取到的民主。台灣各政黨應該理性競爭、解決歧見，「對於這種報復性罷免，現在也只能正面對決，讓選民來抑制這股政治上的歪風。」