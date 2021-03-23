華人公民教育論壇呼籲：燃一隻蠟燭、制止族裔仇恨

華人公民教育論壇凝結社區，希望遏止仇恨犯罪。（記者李榮／翻攝）

亞裔 遭歧視的事件頻傳，華人 公民教育 論壇舉辦線上燭光抗議活動，一方面對於亞特蘭大凶案受害者表達哀悼，另一方面也呼籲停止仇恨犯罪，「燃一隻蠟燭、持一紙標語，制止仇恨發出怒吼。我們不能容忍族裔的仇恨，我們不能坐視無辜的亞裔受害者而無動於衷，我們發出怒吼是為了社區的安全，為了我們共同的子子孫孫。」

近30人在當日的活動上發言，年齡從10歲的學生到70多歲的退休人員都有。公民教育論壇發起人、也是亞太裔公共事務聯盟的灣區總裁尹集憲指出，強烈譴責針對亞裔的仇恨犯罪，亞太裔公共事務聯盟正在積極與加州政府及民選代表磋商，從立法等方面採取措施打擊犯罪、維護亞太裔居民的安全。

薩拉度加市長趙嬿表示，她已經聯合周邊城市與民意代表，舉辦反對仇恨犯罪、維護社會安全的社區活動。庫比蒂諾副市長趙良方、市議員魏虹也說，希望亞太裔居民積極參與政治，並聯合其他積極力量維護公民權益、建設更好的社區。

華人公民教育論壇表示，「#STOPASIANHATE」是一件需要長期、持續努力的工作，第一是呼籲華人應該與其他族裔共同努力遏止仇恨事件的發生。第二，華人若遇到仇恨或岐視案件發生時，不能姑息，要立即向有關單位報告。三、呼籲華人本身要注意自身的安全，並保持警覺。四、呼籲立法機關能夠及早重視此問題，立法保障所有人的安全。