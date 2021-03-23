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蘇諾瑪縣酒莊「夢幻工作」 月薪萬元還能免費喝酒1年

編譯組／屋崙22日電
蘇諾瑪縣酒莊招聘，每月支付一萬美元，還提供免費住房。（電視新聞截圖）
蘇諾瑪縣酒莊招聘，每月支付一萬美元，還提供免費住房。（電視新聞截圖）

總部設在蘇諾瑪縣的加州墨菲-古蒂（Murphy-Goode）酒莊，正在為一份為期一年的「夢想工作」在全美範圍內招聘，合適的應聘者將獲得1萬美元的月薪，並免房租一年。

此人將搬到希爾茲堡小鎮，在工作的前90天裡，將跟隨釀酒師小雷迪（Dave Ready，Jr.，酒莊創始人之一的兒子）學習 「收獲的方方面面」，並幫助經營酒廠。

在這個過程中，此人將了解葡萄酒行業的許多方面，包括葡萄園、酒廠運營，當然還有葡萄酒本身。他們還將與團隊合作來「提高墨菲-古蒂酒莊的知名度並建立需求」，工作描述中這樣寫道。

該公司表示，將會根據應徵者的興趣和愛好來最終幫助他選擇自己的葡萄酒事業之路。

除了每月一萬美元的工資外，此人還將擁有免費住房和一年的葡萄酒供應。

「在這個美麗的地方生活和工作真的是一份禮物， 」傑克遜家族葡萄酒公司的首席執行官提格訥（Rick Tigner）說。「我們希望有來自行業內外的各種候選人，無論遠近。」

有興趣的21歲及以上的申請人必須制作一個簡短的視頻，解釋 「他們在葡萄酒行業將扮演的理想角色」，以及他們將為墨菲-古蒂帶來什麽。該公司表示，創意和幽默感是一個加分項。

視頻必須在2021年6月30日前上傳到申請頁面。7月將會宣布中選者，其工作將於2021年8月正式開始，直至2022年7月。

墨菲-古蒂酒莊由三位朋友墨菲（Tim Murphy）、古蒂（Dale Goode）和老雷迪（Dave Ready）於1985年創立，如今其葡萄酒在Jackson家族葡萄酒組合下得以延續，其中包括Kendall-Jackson、La Crema和Siduri等其他酒莊品牌。

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