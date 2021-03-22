國民黨、中華婦女會 辦母親節徵文比賽

中國國民黨美西直一分部與全美中華婦女會，將舉辦母親節徵文比賽。（記者李榮／攝影）

中國國民黨 美西直一分部與全美中華婦女會宣布，為慶祝母親節，並為鼓勵華文寫作，同時發掘更多愛好寫作的業餘作家，直一分部與全美中華婦女會今年將舉辦母親節徵文比賽。比賽邀請知名作家陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可等人擔任評審，不限參賽者年齡，前三名還會頒發獎金鼓勵。

活動由海外華文女作家協會前秘書長、灣區 作家周典樂擔任徵文召集人。周典樂指出，母親節是重要的年度活動，舉辦徵文比賽是希望宏揚母愛精神、發揚孝道。事實上，多年前也曾舉辦過類似的徵文比賽，這次再度舉辦，而且還請到陳若曦等重量級文壇人士擔任評審，就是希望提升比賽的層次，鼓勵更多人參與，並且喚起感念母親的精神。

她介紹，這次徵文內容主要是「懷念母親的事蹟」。參加者不分年齡性別，只能要以感恩的心，書寫出自己母親對家庭的貢獻即可。

徵文時間是即日起至4月20日截止。徵文召集人周典樂將會先做出第一階段的初選，之後再交由陳若曦、趙淑敏、荊棘、葉文可等人總評，選出前三名，以及五位佳作。得獎名單將於5月1日揭曉。主辦單位將於5月8日下午2時舉辦慶祝母親節感恩母愛大會線上頒獎典禮。（Zoom ID: 799 806 3500。Passcode：2021。 ）

周典樂指出，第一名的獲獎者將得到300元獎金、第二名200元、第三名100元。佳作則頒發獎狀鼓勵。徵文字數限1500字，文章末端請註明中英文姓名及地址電話，以便聯絡及寄送獎金與獎狀。徵文投稿請以電子檔寄 [email protected]。詳情可洽：毛小苓(925)247-4093，儀容(209)606-8858。