李天明籲對超級富豪加稅 商業團體反對

李天明呼籲對加州的超級富豪加稅。（視訊記者會截圖）

代表南灣的加州 眾議員李天明（Alex Lee）日前向州議會提交一項針對超級富豪的稅收提案。李天明表示，這項提案將會對家庭淨資產超過5000萬元的個人每年徵收1%的稅款，對家庭淨資產超過10億元的人每年再額外徵收0.5%的稅款。據李天明在記者會上表示，這項提案案需要獲得加州參眾兩會三分之二以上的多數同意票，然後還需要過半加州選民的投票贊成通過，才能生效。

然而，李天明的提案遭到了商業團體的反對。商業推廣組織灣區協會（ Bay Area Council）日前發表聲明，譴責李天明的提案。灣區協會表示，加州繁重的高稅收、高昂的住房、過度的監管等，都迫使企業搬離加州。

李天明表示，提案獲得了絕大多數的加州民眾的支持。他指出，加州選民希望人們可以公平的支付稅款。根據相關民調，有多達67%的選民支持對超級富豪進行加稅。「除非你是加州的0.07%（財富超過5000萬元）的富人，否則很抱歉，我們的財富稅不會影響你！」李天明在個人社交媒體上寫道。

他指出，加州剩下的99.93%的人是教育工作者、工人、護士。是這些人才讓超級富豪成為可能。「我們希望你（超級富豪）付出你應付的那一份稅款。」

李天明表示，疫情 對小企業和工薪階層家庭造成了前所未有的損害，包括超級富豪們的財產在這場疫情期間不減反增，全美的億萬富翁的財富增長了1.1萬億元。加州億萬富翁的財富在疫情期間的財富就增加了5030億元，占全國億萬富翁財富增長的44%。

李天明指出，通過向超級富豪加税，將會為加州籌集超過223億元的資金。這些新的資金將會被用於對於學校、住房、交通和醫療進行大規模投資。

關於對超級富豪加税的提案不僅僅是在加州，而是全國性的運動。新任總統拜登 的個人競選承諾，就是要廢除川普在2017年推出的富人減稅政策。拜登承諾不會對任何年薪少於40萬元的人士加稅，但會將高收入群體的個人所得稅的最高稅率從現在的37%提高到39.6%；增加年薪超過40萬元人士增收社安稅；對於年收入超過100萬元的納稅人，長期資本收益和合格股息的最高稅率將從20%提高到39.6%等。