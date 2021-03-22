趙少康回國民黨 王維：對大選有顛覆性 可與民進黨一拚

王維認為，趙少康重回國民黨對於2024總統大選「有顛覆性」。（記者李榮／攝影）

曾當選立法委員、選過台北市長的國民黨 資深黨員趙少康 ，幾周前高調宣布重回國民黨，甚至透露出想要競選2024年中華民國總統的意願。近來更被媒體傳出，趙少康與國民黨主席江啓臣密會結盟，但被江啟臣駁斥。對此，全美台灣 同鄉聯誼會前會長王維表示分析，趙少康的回歸國民黨對於將來的大選可以說是「有顛覆性」，「趙少康的理念、作法有一定的歡迎程度，有機會與民進黨一拚。」

「國民黨中，有意願要競選總統的人很多。但是，今天我們要的不是溫文儒雅的（候選人），是要敢擔當的。而趙少康就是其中之一。」王維指出，國民黨在過去幾次選舉中失去了一些選票，其中一個很重要的原因就是「國民黨失去了中心思想」，而趙少康雖然中間曾參與新黨，但事實上還是以「正統國民黨」自居，有能量能夠找回支持者與聲勢。

他表示，社會與選民的喜好都不斷的在轉變，網路時代輿論變化很快，符合民意就是應該走的方向。但話說回來，國民黨一個很重要的主張就是92共識，不能、也無需刻意淡化，「在兩岸問題上，誰統一誰都還不知道。為什麼我們（中華民國）要侷限於台灣？」

王維指出，國民黨要能扭轉先前的劣勢，就是要有一個強而有力的論述，而趙少康就是有能力帶領的候選人之一。預計趙少康肯定會爭取國民黨內提名，但不見得會競選黨主席。

王維判斷，如果趙少康最後沒有爭取黨內的提名，最後應該趙少康會回到體制內，全力幫助國民黨勝選。

對於有些人擔心趙少康的外省人背景，恐怕會是競選的阻礙。王維進一步認為，在國共內戰後國民黨剛到台灣時，台灣或許有比較嚴重的省籍問題，可是在60、70年代之後，本省人、外省人的相處已經相當融洽，而且外省人在數量上原本就不多，「我印像中省籍問題很淡，像我是外省人，我太太就是本省人。」只是，後來因為選舉的考量，被政治人物惡意操弄，也撕裂台灣至今。更造成國家認同的問宜，一些人領中華民國的薪水、使用中華民國健保，卻避諱談中華民國，非常荒謬。