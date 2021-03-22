優勝美地陸續開放 今夏仍難以回歸常態

優勝美地國家公園今夏暫無法恢復全面開放。(本報檔案照)

隨著大批民眾接種新冠疫苗，疫情 逐漸減緩，優勝美地 國家公園 (Yosemite National Park) 今年春、夏旅遊季中，將開放更多營地，讓民眾露營，更多旅館 房間供民眾住宿，以及更多餐飲休閒場所。今年4月間，優勝美地將開放整修一新的比薩酒吧。儘管如此，優勝美地短期間仍無法回復到過去全面開放的情景。

疫情仍繼續延續中，國家公園主管決定減少服務員工，同時限制服務項目。優勝美地仍未取消限制入園參觀民眾人數，或者要求計畫遊覽國家公園民眾事先預約等規定。

優勝美地主管已確定國家公園公車仍暫停服務，有些公園營地與旅館不對外開放。國際著名的High Sierra營地仍然繼續關閉。

公園內訪客中心仍繼續關閉，公園服務人員會在室外服務站提供旅遊資訊，此外，民眾在室內地區或交通繁忙的健行步道上，一定要戴上口罩。用餐地點與商店內人數均有所限制。室內活動人士必須保持安全距離。

優勝美地國家公園發言人蓋迪曼 (Scott Gediman) 說：「與去年一樣，公園夏季活動將會繼續保留限制。我們仍處於監視疫情狀態，觀察每個地區疫情發展，然後做出決定，可是我們的目的一定是盡可能為遊客提供最多服務。」

優勝美地是一個著名的國家公園，其花崗岩半圓丘 (Half Dome) 、巨型瀑布景點舉世聞名，每年吸引400萬以上遊客。去年由於新冠疫情，遊園旅客降低三分之一以上。