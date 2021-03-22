各縣有差異 聖馬刁縣疫期開放時間長

聖馬刁疫情間讓縣內小商店開業時間較長。(本報檔案照)

新冠疫情 爆發後，阿拉米達縣各餐廳已停止室內服務達325天，舊金山 縣理髮店也停止營業長達八個多月。小商店在瘟疫期間遭到的衝擊無以形容。可是另外仍有一個很難理解的現象，那就是灣區 五縣關閉商店營業的現象各有差異，有的縣轄區關閉的時間幾乎是鄰縣的兩倍長。

疫情間香港移民朱莉亞·林 (Julia Lam) 在舊金山所開的理髮店時開時關，前前後後大約只能開店營業約四個月時間。她說，生意大約跌落了70%。可是她說，許多老顧客都跑到鄰縣德利市 (Daly City)，因為德利市位於聖馬刁縣。聖馬刁疫情間讓縣內小商店開業時間較長。

朱莉亞·林說，這很不公平。她強調自己開的理髮店位於舊金山米慎大道 (Mission Boulevard) 距離聖馬刁縣界只有幾個街區，待遇卻如此不同。

的確如此，聖馬刁理髮店疫情間獲准開店營業的時間比舊金山長達約三個月，也比聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣的理髮店長兩個月。

可是新冠疫情爆發之初，情形卻完全不同，灣區各縣衛生局全部採取一致步驟。六縣衛生局主任於歷史性的2020年3月16日當天站在一起，共同發布全國第一道減緩病毒傳染的封閉令。灣區各縣同時實施封閉令，灣區各縣理髮店、餐廳、零售店雖然面臨龐大衝擊，可是大家命運一致。不久之後，加州州長紐森下令全加州實施居家避疫令 (shelter-in-place)，要求全體加州人犧牲小我，共渡歷史性難關。

然而隨著疫情發展，各地新冠感染率、死亡人數、醫院急診處空病床數量有明顯差距，於是實施封閉的情形也各為不同。灣區各縣衛生局長因應策略也開時出現明顯差異性，有些縣根據加州州府規定，有些則採取較嚴格的標準。各縣關閉與開放情形也開始產生更明顯的差距。

居家避疫產生的防疫效果也很難證明。舊金山縣與阿拉米達縣封閉的時間最長，病毒感染率也最低。舊金山新冠感染率為10萬分之3876，阿拉米達縣為10萬分之4879。聖馬刁開放讓小商店營業時間最長，新冠感染率居中，為10萬分之5077。可是康曲柯士達縣與聖他克拉拉縣最高，分別為10萬分之554110萬分之5745。

無論封閉時間長短差異，全灣區小商店遭到的衝擊強大深遠。如果就像灣區大部分縣轄區，室內用餐關閉時間長達300天以上，商店業者又何以逃過這場大挑戰？